Irina K. проводит ещё 6 экскурсий

Замок Грипсхольм (швед. Gripsholms slott) находится в городке Мариефред. Название этого городка переводится как “мир Марии”. Замок 🏰 был построен для рыцаря Бу Йонсона Грипа, который заложил его аж в 1380 г..

Грипсхольм — замок переходивший из рук в руки, но в результате ставший пристанищем для вдовствующих королев Швеции.

Здесь в муках королевы рожали своих детей, будущих королей Швеции, здесь любили и ненавидели, держали в оковах и убивали. Но и ведь именно здесь был построен по последнему слову тогдашней техники театр, театр Густава III, в котором впервые в Швеции пьесы шли на шведском языке.

Не впечатлило? Тогда уж точно вас поразят некоторые раритеты, связанные с Российскими царями. Во дворце переплетается история 📖 Швеции с историей России. Чего только стоит увидеть пушки, отлитые по приказу самого Ивана Грозного, которые шведы притащили аж с Нарвы и Иван-города!