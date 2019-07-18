8 отзывов оставили туристы

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Визит в Королевский дворец Стокгольма

Жизнь шведских монархов, заговоры, традиции и истории разных эпох

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу Slottsbacken 2.
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Valentina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Valentina – Гид в Стокгольме
Перед вами откроются ворота резиденции шведского монарха Карла XVI Густава.

Мы пройдемся по парадным залам Королевского дворца и рассмотрим их внутреннее убранство.

Понаблюдаем смену караула и проникнем в дворцовых тайны разных эпох.

Вы узнаете, почему правящая династия Швеции носит французскую фамилию, где вырос главный соперник Петра I и кого считают самой своенравной обитательницей Королевского дворца.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма

Королевский дворец Стокгольма – это официальная рабочая резиденция короля Швеции Карла XVI Густава. Но интересен он и своей историей, интерьерами, своими обитателями прошлых веков – обо всем самом интересном я вам расскажу во время нашего посещения королевской резиденции.

До наших дней сохранился красивый ритуал смены караула во внутреннем дворике дворца, привлекающий внимание туристов. Вы сможете выбрать интересующую вас тему и мы внимательно ее изучим во время нашей экскурсии. Мы побываем в парадных залах, внутреннее убранство которых отражает интерьер и искусство последних четырех веков. Мы познакомимся с историей современной шведской королевской семьи, разберемся, почему королевская семья гордо носит французскую фамилию Бернадот.

А может, вам интереснее узнать о даме с мужскими манерами – королеве Кристине, принявшей католичество и наотрез отказавшейся выходить замуж? Я расскажу о Карле XII, о его победах и поражениях, о его гибели и загадках связанных с ней. Мы сможем побродить по залам, в которых вырос будущий знаменитый противник Петра Первого. Посмотрим подобие версальского Зеркального зала, где шведский король из года в год проводит прием в честь Нобелевских лауреатов.

Вы сможете разобраться в родственных связях между великой императрицей Российской Империи и королем Швеции, узнать, какой шведский король принимал у себя посла Советского Союза Александру Колонтай и почему королю современной Швеции сначала не разрешали жениться на своей избраннице, и многое другое!

Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Визит в Королевский дворец Стокгольма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу Slottsbacken 2..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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8 отзывов оставили туристы

18 июля 2019
Гид хороший и экскурсии интересные.
20 мая 2019
Валентина - прекрасный гид с отличным чувством юмора. Свободно владеет материалом, время пролетает незаметно. Рекомендую!
14 апреля 2019
Можно порекомендовать Королевский дворец как место и Валентину как великолепного рассказчика. Удобное время для экскурсии 12. 40. Прийти надо на 20 мин ранее, чтобы посмотреть развод караула. Весьма зрелищное мероприятие. Спасибо Валентине за совет и прекрасную экскурсию
2 января 2019
Прекрасная экскурсия. Валентина очень интересно рассказала не только об истории Швеции и королевских династиях, но и о жизни нынешней королевской семьи. Экскурсия будет интересна и взрослым и детям.
21 декабря 2018
Экскурсия прошла отлично. Валентина интересно рассказывала про династии шведских королей. Это была наша первая экскурсия во дворце, не пожалели. Спасибо Валентина!
4 сентября 2018
Рассказ о жизни и быте королей велся простым и понятным языком, без награмождения цифр и дат, и с интересными фактами и необычными историями.
3 июня 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно. Валентина доброжелательный и профессиональный экскурсовод. Время пролетело быстро и не заметно. Спасибо большое за экскурсию
13 мая 2017
Понравилось все, Валентина, глубоко знающая материал, излагала, добавляя свой анализ тем событиям, о которых рассказывала. Получилось интересно, лаконично, не перегружала информацией. Небольшой минус: экскурсия по продолжительности должна быть около полутора часов из-за количества залов во дворце, о чем гид сразу информировала, но на сайте было указание 1 час, поэтому и запланировали только это время. Очень жаль, могли бы осматривать более детально и в спокойном темпе. Приходилось поторапливаться.

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