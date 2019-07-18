8 отзывов оставили туристы

Перед вами откроются ворота резиденции шведского монарха Карла XVI Густава. Мы пройдемся по парадным залам Королевского дворца и рассмотрим их внутреннее убранство. Понаблюдаем смену караула и проникнем в дворцовых тайны разных эпох. Вы узнаете, почему правящая династия Швеции носит французскую фамилию, где вырос главный соперник Петра I и кого считают самой своенравной обитательницей Королевского дворца.

Королевский дворец Стокгольма – это официальная рабочая резиденция короля Швеции Карла XVI Густава. Но интересен он и своей историей, интерьерами, своими обитателями прошлых веков – обо всем самом интересном я вам расскажу во время нашего посещения королевской резиденции.

До наших дней сохранился красивый ритуал смены караула во внутреннем дворике дворца, привлекающий внимание туристов. Вы сможете выбрать интересующую вас тему и мы внимательно ее изучим во время нашей экскурсии. Мы побываем в парадных залах, внутреннее убранство которых отражает интерьер и искусство последних четырех веков. Мы познакомимся с историей современной шведской королевской семьи, разберемся, почему королевская семья гордо носит французскую фамилию Бернадот.

А может, вам интереснее узнать о даме с мужскими манерами – королеве Кристине, принявшей католичество и наотрез отказавшейся выходить замуж? Я расскажу о Карле XII, о его победах и поражениях, о его гибели и загадках связанных с ней. Мы сможем побродить по залам, в которых вырос будущий знаменитый противник Петра Первого. Посмотрим подобие версальского Зеркального зала, где шведский король из года в год проводит прием в честь Нобелевских лауреатов.

Вы сможете разобраться в родственных связях между великой императрицей Российской Империи и королем Швеции, узнать, какой шведский король принимал у себя посла Советского Союза Александру Колонтай и почему королю современной Швеции сначала не разрешали жениться на своей избраннице, и многое другое!