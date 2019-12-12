10 отзывов оставили туристы

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Застолье с Викингами в Стокгольме

5
10 отзывов
VIKING
VIKING – Гид из Стокгольм
Застолье с Викингами в Стокгольме
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €396 за экскурсию

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Застолье с Викингами в Стокгольме
Застолье с Викингами в Стокгольме
Вас примут в свои суровые объятия Викинги в натуральную величину… сидеть придётся на шкурах и есть с острия ножа… вилок и ложек не увидите… братство Викингов Вам расскажет про каждое блюдо и сыграет для Вас на древних инструментах — боевые и романтические гимны Варягов!
Ваш гид будет Вашим проводником и покровителем в мире искушений чревоугодием…
Экскурсия проводится натощак… а иначе не вкусить всё что будет подаваться!!!
Готовьтесь к застолью в горячей компании плечом к плечу с незнакомыми северянами… они будут сидеть прямо тут среди Вас!!! Мёд Викингов спасёт Вас от скуки, а описание блюд введёт Вас в исторический восторг! Интеллектуалы! также присоединяйтесь, чтобы воссоединить теорию винного искусства с его практикой!!!
Что входит
  • фотографирование на профессиональную камеру
  • Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
  • Вольво S80 (5 пассажиров)
Что не входит
  • Дополнительные часы экскурсии по договоренности
Начало
🚩 по договоренности (в центре Стокгольма)
Место завершения
🏁 по договоренности
Застолье с Викингами в Стокгольме
Застолье с Викингами в Стокгольме
Застолье с Викингами в Стокгольме
Застолье с Викингами в Стокгольме

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
VIKING
VIKING
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10 отзывов оставили туристы

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