10 отзывов оставили туристы

Вас примут в свои суровые объятия Викинги в натуральную величину… сидеть придётся на шкурах и есть с острия ножа… вилок и ложек не увидите… братство Викингов Вам расскажет про каждое блюдо и сыграет для Вас на древних инструментах — боевые и романтические гимны Варягов!
Ваш гид будет Вашим проводником и покровителем в мире искушений чревоугодием…
Экскурсия проводится натощак… а иначе не вкусить всё что будет подаваться!!!
Готовьтесь к застолью в горячей компании плечом к плечу с незнакомыми северянами… они будут сидеть прямо тут среди Вас!!! Мёд Викингов спасёт Вас от скуки, а описание блюд введёт Вас в исторический восторг! Интеллектуалы! также присоединяйтесь, чтобы воссоединить теорию винного искусства с его практикой!!!
Что входит
фотографирование на профессиональную камеру
Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
Вольво S80 (5 пассажиров)
Что не входит
Дополнительные часы экскурсии по договоренности
Начало
🚩 по договоренности (в центре Стокгольма)
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.