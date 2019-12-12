10 отзывов оставили туристы

Вас примут в свои суровые объятия Викинги в натуральную величину… сидеть придётся на шкурах и есть с острия ножа… вилок и ложек не увидите… братство Викингов Вам расскажет про каждое блюдо и сыграет для Вас на древних инструментах — боевые и романтические гимны Варягов!

Ваш гид будет Вашим проводником и покровителем в мире искушений чревоугодием…

Экскурсия проводится натощак… а иначе не вкусить всё что будет подаваться!!!

Готовьтесь к застолью в горячей компании плечом к плечу с незнакомыми северянами… они будут сидеть прямо тут среди Вас!!! Мёд Викингов спасёт Вас от скуки, а описание блюд введёт Вас в исторический восторг! Интеллектуалы! также присоединяйтесь, чтобы воссоединить теорию винного искусства с его практикой!!!