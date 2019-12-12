Irina K. проводит ещё 6 экскурсий

Мы посетим самый старый университет Швеции, построенный аж в 1477 г., и узнаем, почему студенты часто опаздывают на лекции. Университет вырастил в своих стенах 8 нобелевских лауреатов.
Зайдем в библиотеку Университета и увидим большое количество раритетных книг, нот, карт и не только!
А может, вы хотите посетить ну очень мистическое место? Тогда приглашаю в музей 🖼 Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику!
А еще прогуляемся по саду рунических камней.
Зайдем в собор, который строился аж 175 лет и где находится главная святыня шведов — мощи Святого Эрика и его корона (самая первая в Швеции корона).
Увидим красивую колонку для воды и узнаем почему в ней нет воды.
Любите природу? Пройдемся по садам Линнея.
Выбор за вами.