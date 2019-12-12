  1. Экскурсии

Уппсала — город со старинной историей

Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
Вы узнаете историю 📖 древнейших памятников Уппсалы и станете хранителем их тайн.

Мы посетим старинный университет и библиотеку, музей 🖼 Густавианум, сад рунических камней, кафедральный собор и другие памятные места.
Задать вопрос
Уппсала — город со старинной историей
Уппсала — город со старинной историей
Мы посетим самый старый университет Швеции, построенный аж в 1477 г., и узнаем, почему студенты часто опаздывают на лекции. Университет вырастил в своих стенах 8 нобелевских лауреатов.
Зайдем в библиотеку Университета и увидим большое количество раритетных книг, нот, карт и не только!
А может, вы хотите посетить ну очень мистическое место? Тогда приглашаю в музей 🖼 Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику!
А еще прогуляемся по саду рунических камней.
Зайдем в собор, который строился аж 175 лет и где находится главная святыня шведов — мощи Святого Эрика и его корона (самая первая в Швеции корона).
Увидим красивую колонку для воды и узнаем почему в ней нет воды.
Любите природу? Пройдемся по садам Линнея.
Выбор за вами.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по желанию
Уппсала — город со старинной историей
Уппсала — город со старинной историей
Уппсала — город со старинной историей
Уппсала — город со старинной историей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina K.
Irina K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Irina K. проводит ещё 6 экскурсий

Стокгольм и его необычные памятники
110
3 часа
Стокгольм и его необычные памятники
13 отзывов
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
62.5
1 час
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
11 отзывов
Где же живёт король? Едем в гости
125
3 часа
Где же живёт король? Едем в гости
11 отзывов
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
115
3.5 часа
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
10 отзывов
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
60
1 час
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
8 отзывов
Исторический центр Стокгольма за час
60
1 час
Исторический центр Стокгольма за час
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Стокгольм

Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
скидка10%
40
36
3 часа
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
283 отзыва
Отголоски средневековья в шведской столице
Ежедневная прогулка по Стокгольму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму
170 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
О Стокгольме школьникам и их родителям
105
1.5 часа
О Стокгольме школьникам и их родителям
52 отзыва
Нескучная прогулка, которая поможет ребёнку узнать и запомнить город
Метро Стокгольма
70
1.5 часа
Метро Стокгольма
46 отзывов
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
41 отзыв
История Стокгольма без скучных фактов и дат
170
2 часа
История Стокгольма без скучных фактов и дат
34 отзыва
Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей