Фото Швейцарии

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Хорошие фотографии Швейцарии в высоком разрешении

Фотографии Швейцарии — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Швейцарская Конфедерация
Где находится Швейцария на карте мира
Где находится Швейцария на карте мира
Что привезти из Швейцарии в качестве сувенира?
Что привезти из Швейцарии в качестве сувенира?
Прокат автомобилей в аэропорту Женевы
Прокат автомобилей в аэропорту Женевы
Велосипед – отличная альтернатива общественному транспорту
Велосипед – отличная альтернатива общественному транспорту
Междугородний автобус
Междугородний автобус
Трамвай
Трамвай
Ледниковый экспресс
Ледниковый экспресс
Swiss International Air Lines (SWISS) – национальная авиакомпания Швейцарии.
Swiss International Air Lines (SWISS) – национальная авиакомпания Швейцарии.
Аэропорт Женевы
Аэропорт Женевы
Виза в Швейцарию
Виза в Швейцарию
Лугано – Молодежный хостел Савоса
Лугано – Молодежный хостел Савоса
Хостел Mountain, Гиммевальд
Хостел Mountain, Гиммевальд
Отель Интерконтиненталь Женева
Отель Интерконтиненталь Женева
Парк Хаятт Цюрих
Парк Хаятт Цюрих
Отель Villa Honegg (Эннетбюрген)
Отель Villa Honegg (Эннетбюрген)
Малакофф – закуска из жаренного сыра
Малакофф – закуска из жаренного сыра
Кальбервурст – варёна колбаса
Кальбервурст – варёна колбаса
Сырное фондю
Сырное фондю
Цюрихская телятина с картофелем рёсти
Цюрихская телятина с картофелем рёсти
Сыр и шоколад, конечно самые знаменитые продукты Швейцарии
Сыр и шоколад, конечно самые знаменитые продукты Швейцарии
Праздник сбора винограда в Невшателе
Праздник сбора винограда в Невшателе
Уличный музыкальный фестиваль Buskers Bern
Уличный музыкальный фестиваль Buskers Bern
Национальный день Швейцарии
Национальный день Швейцарии
Музыканты на параде швейцарского карнавала в Базеле.
Музыканты на параде швейцарского карнавала в Базеле.
Самихлаус и Шмуцли, главные рождественские персонажи в Швейцарии
Самихлаус и Шмуцли, главные рождественские персонажи в Швейцарии
Цюрихский Оперный театр
Цюрихский Оперный театр
Семейный тур на байдарках по озёрам
Семейный тур на байдарках по озёрам
Оздоровительный центр Sole Uno Wellness в Базеле
Оздоровительный центр Sole Uno Wellness в Базеле
Размеренный и спокойный отдых у швейцарских озёр
Размеренный и спокойный отдых у швейцарских озёр
Горнолыжный отдых
Горнолыжный отдых
Alpabfahrt (или Désalpe) – парад коров в цветочных головных уборах и больших звенящих коровьих колокольчиках.
Alpabfahrt (или Désalpe) – парад коров в цветочных головных уборах и больших звенящих коровьих колокольчиках.
Долина Верзаска
Долина Верзаска
Население Швейцарии, какое оно?🇨🇭
Население Швейцарии, какое оно?🇨🇭
Шильонский замок в конце XIX века, вид с востока
Шильонский замок в конце XIX века, вид с востока
Экспресс Бернина
Экспресс Бернина
Виноградники Лаво
Виноградники Лаво
Рейхенбахский водопад
Рейхенбахский водопад
Женевское озеро
Женевское озеро
Ледник Алетч
Ледник Алетч
Рейнский водопад
Рейнский водопад
Гриндевальд
Гриндевальд
Виллар
Виллар
Церматт
Церматт
Сент-Мориц
Сент-Мориц
Давос
Давос
Медвежий ров (парк) в Берне
Медвежий ров (парк) в Берне
Люцерн
Люцерн
Лугуано
Лугуано
Лозанна
Лозанна
Базель
Базель
Женева
Женева
Цюрих
Цюрих
Столица Берн
Столица Берн
Горные пейзажи Швейцарии
Горные пейзажи Швейцарии
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