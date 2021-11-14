Разбираемся вместе, как проводят в Швейцарии 🇨🇭 Рождественские праздники, что дарят свои близким и друзьям, чем отличается Санта-Клаус от Самихлаус и так ли похожи между собой Шмуцли и Гринч. Как отдыхают дети на праздники и какие традиции швейцарцы соблюдают до сих пор

Швейцарская традиция празднования рождества

Оригинальная история Рождества в большинстве стран звучит примерно так, – Санта-Клаус забавный символ праздничного настроения и подарков, весёлый старичок, который в канун Рождества спускается по дымоходу и оставляет детишкам подарки и вкусные закуски. Визит Санты по преданию происходит поздно вечером 24 декабря, в канун Рождества люди проводят время съедая много еды, слушая рождественские песни и просматривая в 1000 раз «Один дома» по телевизору. Затем все ложатся спать, просыпаются и находят подарки от Санты, аккуратно спрятанные под ёлкой. Затем люди идут в церковь отмечать день рождения Иисуса.

Можно предположить, что данная традиция более или менее такая же и в Швейцарии, но если вы думаете так, вы ошибаетесь. ХорошоТАМ подготовили список из пяти отличий швейцарских рождественских традиций, слушайте:

В Швейцарии Санта-Клауса зовут Самихлаус

Швейцарский Самихлаус

Санта-Клаус известен как Самихлаус в немецкоязычных частях Швейцарии и Пер Ноэль во французских частях, их прообразом был епископ IV-го века, который жил в старом городе под названием Патара, который находился на территории современной Турции. Епископ скончался 6 декабря и стал Святым Николаем, а день его смерти стал известен как День Святого Николая.

Значит так, в Швейцарии Самихлаус приезжает в город 6 декабря, а не 24 декабря. Самихлаус также является более худой версией Санты и раздаёт детям полезные закуски, такие как мандарины, орехи и имбирные пряники. Пока всё это звучит достаточно добродушно, правда? Итак, вот старый добрый Самихлаус, который ходит вокруг и раздает вкусные закуски (которые в наши дни, вероятно, также являются органическими и безглютеновыми) детям, которые вели себя хорошо весь год.

Но подождите, есть ещё другой парень в чёрном халате, кто он такой?

Шмуцли представляет собой альтер-эго доброжелательного Самихлауса Самихлаус и Шмуцли

Собственно теперь в игру вступает зловещая часть швейцарской рождественской истории в лице друга Самихлауса по имени Шмуцли. Его имя происходит от немецкого слова Schmutz, что переводится как грязь, что, мы думаем, объясняет его растрепанный и небрежный вид.

Какова же его роль в этих торжествах? Раньше работа Шмуцли заключалась в том, чтобы играть плохого полицейского перед хорошим полицейским Самихлаусом. Только в традиционной версии Рождества, хорошие дети получают угощения от Санты, а непослушные дети получают кусок угля.

Однако, швейцарцы пошли ещё дальше, вынудив зловещего персонажа выходить из леса, чтобы наказать детей, которые не соответствовали общественным нормам того, какими должны быть дети (далеко не ангелочками, как мы полагаем?).

Олдскульный Шмуцли, ходил с палкой и пустым мешком, который использовал для похищения непослушных детей и уносил их в лес для старой доброй порки.

Хотя в настоящее время его роль и внешность немного смягчились, и сейчас он раздает детям закуски вместо того, чтобы угрожать им взбучкой.

Самихлаус и Шмуцли путешествуют с ослами нанятыми на уровне закона

Подарки доставляются на ослах

Вместо оленей и саней Самихлаус и Шмуцли путешествуют с ослом, который несёт подарки на своей спине. Поскольку швейцарцы очень бережно относятся к природе и животным, существуют строгие правила относительно допустимого веса груза, который не может превышать 90 кг для каждого осла.

Есть даже официальные веб-сайты, управляемые муниципальными властями, где люди могут «нанимать» зарегистрированных ослов примерно за 66 евро в час.

В Швейцарии очень распространено изготовление свечей

Окунание свечи Свечи получаются очень красивыми

Kerzenziehen (окунание свечи) – популярная швейцарская рождественская традиция для всей семьи. Каждый год с начала ноября до недели перед Рождеством по всей Швейцарии устанавливают небольшие залы и палатки для данного мероприятия. Где все желающие могут сделать свечи собственноручно, погружая фитиль в ёмкости с горячим расплавленным разноцветным пчелиным воском.

Это весёлое занятие подходит как для детей, так и для взрослых, поскольку данное мероприятие предоставляет полную свободу творчеству (изготовление требует изрядного терпения.) Готовые свечи оплачиваются по весу, а вырученные средства как правило передают на благотворительность. Свечи ручной работы – замечательные украшения, и говорят, что они прослужат намного дольше, если хранить их несколько лет перед использованием.

В конечном итоге, Кристкиндли и Пер-Ноэль принесут всем подарки

В сочельник семьи дарят друг другу подарками, едят праздничные блюда и поют рождественские песни Пер-Ноэль приходит к деткам во франкоязычной части Швейцарии

В немецкоязычной Швейцарии Кристкиндли, буквально «Младенец Христос», отвечает за доставку подарков детям в канун Рождества. Существует некоторая путаница относительно того, кто такой Кристкиндли – младенец Иисус или, скорее, просто ангел с лицом херувима (но суть не в этом).

Момент дарения подарков происходит следующим образом, один из взрослых в семье тайно звонит в колокольчик во время празднования Сочельника, знаменующего прибытие Кристкиндли. В этот момент, услышав звонок, дети бегут в свою спальню, чтобы Кристкиндли мог доставил подарки. Затем детей зовут обратно в гостиную, где их рождественские подарки уже лежат под ёлкой, далее все поют парочку рождественских гимнов, прежде чем обменяться подарками.

Во франкоязычной части Швейцарии подарки в канун Рождества приносит старый добрый Санта по имени Пер- Ноэль.