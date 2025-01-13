1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Распечатать письмо. Решить головоломки. Одолеть драконов
Начало: Недалеко от главного вокзала
13 янв в 09:00
20 янв в 09:00
€20 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
12 янв в 09:00
€475 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Люцерном
Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях
Начало: У красных скамеек у панорамы Бурбаки
Завтра в 10:00
12 янв в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
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