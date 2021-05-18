Полезная информация о Люцерне

Что нужно знать о Люцерне: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Местное время в Люцерне
23:4419
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаЛюцерн
По-английскиLuzern
Столица регионаЛюцерн является столицей региона
Население города81 691 чел.
АэропортEmmen EML (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота437 м. от уровня моря

Где находится Люцерн на карте

Популярные экскурсии в Люцерне

Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
3.9
7 отзывов
5
за чел.
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
4.8
27 отзывов
9
за чел.
В режиме реального времени познакомиться с красивейшим городом Швейцарии и полюбоваться Альпами
В сказочный город Люцерн
В сказочный город Люцерн
5
4 отзыва
250
за чел.
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
Идиллический Люцерн
Идиллический Люцерн
5
1 отзыв
200
за чел.
Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии
Ежедневная прогулка по Люцерну
Ежедневная прогулка по Люцерну
5
1 отзыв
30
за чел.
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все экскурсии Люцерна

Поиск и сравнение цен на туры