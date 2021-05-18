Полезная информация о Люцерне
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Местное время в Люцерне
23:4419
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Люцерн
|По-английски
|Luzern
|Столица региона
|Люцерн является столицей региона
|Население города
|81 691 чел.
|Аэропорт
|Emmen EML (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|437 м. от уровня моря
Где находится Люцерн на карте
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