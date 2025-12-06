Мои заказы

Экскурсии Цюриха об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Цюрихе на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€599 за всё до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
10%
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€176€195 за всё до 4 чел.
Свидание с Констанцем
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Констанцем
История, архитектура и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На набережной в Констанце
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
12 дек в 15:15
13 дек в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 декабря 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Все было чудесно! Интереснейшая экскурсия по Цюриху!
  • М
    Марина
    5 декабря 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰
    Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
    Не принужденная подача информации, рекомендации что попробовать и привезти в подарок 🥰
    Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰
Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Не принужденная подача информации, рекомендации что попробовать и привезти в подарок 🥰
  • Я
    Яна
    18 ноября 2025
    Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
    Это было незабываемое путешествие. Спасибо огромное Юлии за чудесные 2 дня. Дружеская атмосфера, много интересной информации. Не торопясь осмотрели все
    запланированное и даже более. Сотни красивых фото, впечатлений. Планы вернуться и провести с Юлией еще пару экскурсий!
    Очень рекомендую! Необходимо к посещению для коллекции эмоций!

  • Y
    Yuri
    28 октября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    От экскурсии остались самые приятные впечатления. Юля провела не только по самым известным местам Цюриха, но так же показала город
    с другой стороны, которую путешественнику, приехавшему на пару дней не просто найти. Тихие улочки с ремесленными мастерскими, уютные кондитерские с аутентичным дизайном. Если хотите разбогатеть, Юля подскажет секретное местечко, куда нужно бросить франк)) Экскурсия также сопровождалась полезной и интересной информацией о стране. Очень понравилось.

  • И
    Инна
    7 октября 2025
    Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
    Красивые места, хороший гид
  • А
    Алёна
    30 сентября 2025
    Пешком по центру Цюриха
    Отличная экскурсия была! Нам понравилось
  • И
    Иван
    21 сентября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Юлия отличный гид, всем рекомендую для первого знакомства с городом Цюрих!
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Благодаря Юлии, смогли узнать много исторических фактов, побывать в красивых местах, сделать замечательные семейные фото на память о прекрасном времени,
    проведённом в красивом городе с богатой историей. Также Юлия рассказала о жизни местных жителей, порекомендовала отличные рестораны и кафе. Время пролетело незаметно, так как Юлия прекрасный рассказчик и просто очень приятная и обаятельная девушка. Рекомендуем от души

  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
    Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
  • Я
    Яков
    1 сентября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Благодарность Юле за замечательную прогулку по Цюриху и погружение в т. ч. в детали, которые нас интересовали за рамками экскурсии
  • Д
    Джамиля
    29 августа 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Прекрасная экскурсия была по Цюриху!!! Спасибо большое!!! 🌹
  • L
    Lina
    26 августа 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Экскурсия нам очень понравилась.
    Два часа очень быстро пролетели, но нам удалось побывать на многих красивых, известных и знаменательных местах города
    Цюрих. Юлия - наша Экскурсовод рассказала нам много интересного, за что мы ей очень благодарны. Мы получили ответы на все наши вопросы, касаемые этой экскурсии.
    Мы рекомендуем эту замечательную экскурсию по городу Цюрих с Юлией!

  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Пешком по центру Цюриха
    Огромное спасибо Алексею за чудесную прогулку по Цюриху. Дети (12 и 16 лет) остались в полном восторге. Легко, непринужденно, информативно
    и весело. Время пролетело очень быстро, скучно не было вообще. Как будто прогулялись со старым другом по красивому городу. Однозначно рекомендуем))

  • И
    Иван
    21 августа 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Все отлично
    Все отлично
  • А
    Анжелика
    20 августа 2025
    Пешком по центру Цюриха
    Спасибо большое за экскурсию! Все было очень интересно и содержательно! Рекомендую 100%👍👍👍
  • Л
    Люция
    20 августа 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Благодарим Лиану за познавательную, интересную экскурсию!!!
    Лиана деликатный, внимательный экскурсовод. Ответила на вопросы, посоветовала еще места для посещения.
  • Н
    Наталия
    13 августа 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Лиана прекрасный экскурсовод и человек! Для знакомства с Цюрихом крайне рекомендую эту экскурсию!
  • E
    Elena
    23 июля 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Отличная экскурсия по Цюриху с Лианой!
    Интересно, живо и с душой — как будто действительно прошлись сквозь века. Узнали много нового, Лиана — настоящий профессионал. Очень рекомендуем!
    Отличная экскурсия по Цюриху с Лианой!
Интересно, живо и с душой — как будто действительно прошлись сквозь века. Узнали много нового, Лиана — настоящий профессионал. Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    23 июля 2025
    Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
    Отличная экскурсия по Люцерну с Юлией!
    Очень понравилась прогулка — интересная, насыщенная, с живыми историями и без скучной «зубрёжки». Юлия — приятный, знающий и увлечённый гид. Благодаря ей увидели Люцерн по-настоящему. Рекомендуем!
    Отличная экскурсия по Люцерну с Юлией!
Очень понравилась прогулка — интересная, насыщенная, с живыми историями и без скучной «зубрёжки». Юлия — приятный, знающий и увлечённый гид. Благодаря ей увидели Люцерн по-настоящему. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. В сказочный город Люцерн из Цюриха
  2. Счастливый день в Цюрихе
  3. Пешком по центру Цюриха
  4. Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
  5. Цюрих - путешествие во времени
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 599 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «История и архитектура», 189 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль