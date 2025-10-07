Мои заказы

Необычные экскурсии по Цюриху

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Цюрихе на русском языке, цены от €176, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
10%
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€176€195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    7 октября 2025
    Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
    Красивые места, хороший гид
  • E
    Elena
    6 ноября 2024
    Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
    Юля прекрасна, маршрут замечателен! Пропитались духом Швейцарии через красивейшие горные виды и вкуснейшие сыры!
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
    Нам очень понравился и гид (Юлия) и сам маршрут.
    Это была наша первая экскурсия по Швейцарии и это был правильный выбор
    читать дальше

    для знакомства со страной. Интересно и красиво.
    Юля рассказала многое не только об истории страны, но и поделилась о быте обычной семьи, живущей здесь. Было интересно. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Необычные»

Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 176 до 380 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
