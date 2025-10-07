Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€176
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна7 октября 2025Из Цюриха - в сырный кантон АппенцелльКрасивые места, хороший гид
- EElena6 ноября 2024Из Цюриха - в сырный кантон АппенцелльЮля прекрасна, маршрут замечателен! Пропитались духом Швейцарии через красивейшие горные виды и вкуснейшие сыры!
- ЕЕлена4 сентября 2024Из Цюриха - в сырный кантон АппенцелльНам очень понравился и гид (Юлия) и сам маршрут.
Это была наша первая экскурсия по Швейцарии и это был правильный выбор
