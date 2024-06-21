Выездные экскурсии из Цюриха

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Цюрихе на русском языке, цены от €380, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сказочный город Люцерн из Цюриха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
В сказочный город Люцерн из Цюриха: индивидуальная экскурсия
Люцерн - туристическая мекка Швейцарии. Прогулка по озеру, древний мост, памятник «Умирающий лев», старинные храмы и уютные переулки ждут вас
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
Побывать в местах с обложки National Geographic
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
450428 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
490441 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 июня 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
  • М
    Марина
    13 июня 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Огромное спасибо чудесному гиду Алексею за обзорную экскурсию по сказочному Люцерну! Алексей очень обаятельный эрудированный человек с прекрасным чувством юмора. Он талантливый рассказчик: экскурсия пролетела на одном дыхании!
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В сказочный город Люцерн из Цюриха
  2. Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
  3. Из Цюриха - в долину водопадов
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июне 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 441 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Цюриха и местам Швейцарии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии
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