Дорогие путешественники! Я приглашаю Вас на прогулку-экскурсию в город 🏙️ старинных улочек и уютных, вымощенных брусчаткой площадей, в город со строгим и респектабельным название Цюрих. Мы совершим настоящее путешествие во времени, и позволит нам это сделать сам город сохранивший множество архитектурных объектов в аутентичном виде.

Я расскажу Вам о возникновении Цюриха и его тесной связи с Римской империей. Мы пройдем по историческому центру, осмотрим готические храмы и памятники, остановимся на мостах и задержимся на наиболее значимых улочках и площадях.

Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим знаменитый Собор Фраумюнстер с восхитительными витражами Марка Шагала, символ Цюриха - собор Гросcмюнстер, Нидердорф — известный как бывший ремесленный центр Цюриха, а позже как район красных фонарей, там же мы свернем в переулок где когда-то проживал Ленин, прогуляемся по набережной реки Лиммат, заглянем на Винную площадь, пройдем над руинами Римских бань, увидем церковь ⛪ Св. Петра.

Конечно же мы поднимемся на Липовый холм, где нам представится восхитительная возможность насладиться потрясающим видом на красивейший город. Мы увидим Цюрихские университеты, ну и как же без Банхофштрассе, самой гламурной улицы Цюриха, на которой, как и 100 лет назад, располагаются крупнейшие банки, часовые магазины и модные бутики.

Это не будет очередная нудная историческая лекция. Только интереснейшие малоизвестные факты.

Примечание: для детей до 10 лет экскурсия ⛳ бесплатна.