  1. Экскурсии

Обзорная Экскурсия по Цюриху.

5
1 отзыв
Алексей Ш.
Алексей Ш. – Гид из Цюриха
Обзорная Экскурсия по Цюриху.
Задать вопрос
Обзорная Экскурсия по Цюриху.
Обзорная Экскурсия по Цюриху.

Что вы увидите

  • Во время нашей экскурсии мы посетим знаменитый Собор Фраумюнстер с восхитительными витражами Марка Шагала
  • символ Цюриха - собор Гросcмюнстер
  • Нидердорф — известный как бывший ремесленный центр Цюриха
  • а позже как район красных фанарей
  • там же мы свернем в переулок где когда-то проживал Ленин
  • прогуляемся по набережной реки Лиммат
  • заглянем на Винную площадь
  • пройдем над руинами Римских бань
  • увидем церковь Св. Петра.
Дорогие путешественники! Я приглашаю Вас на прогулку-экскурсию в город 🏙️ старинных улочек и уютных, вымощенных брусчаткой площадей, в город со строгим и респектабельным название Цюрих. Мы совершим настоящее путешествие во времени, и позволит нам это сделать сам город сохранивший множество архитектурных объектов в аутентичном виде.
Я расскажу Вам о возникновении Цюриха и его тесной связи с Римской империей. Мы пройдем по историческому центру, осмотрим готические храмы и памятники, остановимся на мостах и задержимся на наиболее значимых улочках и площадях.
Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим знаменитый Собор Фраумюнстер с восхитительными витражами Марка Шагала, символ Цюриха - собор Гросcмюнстер, Нидердорф — известный как бывший ремесленный центр Цюриха, а позже как район красных фонарей, там же мы свернем в переулок где когда-то проживал Ленин, прогуляемся по набережной реки Лиммат, заглянем на Винную площадь, пройдем над руинами Римских бань, увидем церковь ⛪ Св. Петра.
Конечно же мы поднимемся на Липовый холм, где нам представится восхитительная возможность насладиться потрясающим видом на красивейший город. Мы увидим Цюрихские университеты, ну и как же без Банхофштрассе, самой гламурной улицы Цюриха, на которой, как и 100 лет назад, располагаются крупнейшие банки, часовые магазины и модные бутики.
Это не будет очередная нудная историческая лекция. Только интереснейшие малоизвестные факты.
Примечание: для детей до 10 лет экскурсия ⛳ бесплатна.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Посещение собора Фраумюнстер
  • где находятся витражи Марка Шагала
  • является платным (5 Франков) и не входит в цену экскурсии.
Начало
🚩 Главный железнодорожный вокзал
Место завершения
🏁 Central Polybahn
Обзорная Экскурсия по Цюриху.
Обзорная Экскурсия по Цюриху.
Обзорная Экскурсия по Цюриху.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Ш.
Алексей Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Цюрихе

«Лицо» и легенды Цюриха
150
2 часа
«Лицо» и легенды Цюриха
25 отзывов
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Цюрих — путешествие во времени
скидка20%
От
80
64
2 часа
Цюрих — путешествие во времени
13 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Пешком по центру Цюриха
160
2 часа
Пешком по центру Цюриха
10 отзывов
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
В сказочный город Люцерн
250
4 часа
В сказочный город Люцерн
8 отзывов
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
Счастливый день в Цюрихе
150
2 часа
Счастливый день в Цюрихе
2 отзыва
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Авторский тур по галереям Цюриха
200
2 часа
Авторский тур по галереям Цюриха
1 отзыв
Познакомиться с современным искусством и исследовать неизвестные арт-объекты города