Личное свидание с Цюрихом

Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Экскурсия предлагает погружение в атмосферу Цюриха, где каждый шаг открывает новую страницу истории.

Гости увидят церковь с самым большим циферблатом в Европе, посетят Гроссмюнстер и «Двор лип», насладятся панорамами города. Прогулка включает ремесленные кварталы, римские купальни и витражи Марка Шагала. Истории о Ленине и местных традициях добавят колорита.

Участники получат советы для самостоятельного путешествия, а дети до 8 лет могут присоединиться бесплатно

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть исторические достопримечательности
  • 📜 Узнать уникальные факты о Цюрихе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺️ Получить советы для самостоятельного путешествия
  • 🍫 Посетить знаменитую кондитерскую
Личное свидание с Цюрихом
Личное свидание с Цюрихом
Личное свидание с Цюрихом
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Гроссмюнстер
  • Двор лип
  • Фрауэнмюнстер
  • Римские купальни

Описание экскурсии

Обойти Цюрих

Чтобы в конце прогулки у вас сложился понятный образ города, мы шаг за шагом покажем вам самое важное в Цюрихе, не забывая и о его потайных уголках. Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города. Увидите церковь на воде и пройдёте по ремесленным районам средневекового Цюриха. Оцените римские купальни, впечатлитесь витражами Марка Шагала в бывшем женском монастыре Фрауэнмюнстер, заглянете в самую известную городскую кондитерскую и многое другое!

Факты о городе и ценные рекомендации

Впечатления не будут полными без любопытных деталей из истории города, поэтому вы познакомитесь с биографией Цюриха, начиная со времён кельтов до современности. Узнаете о том, как он стал мировой финансовой столицей, что такое реформация по-швейцарски и как на неё повлияла любовь жителей Цюриха к мясным продуктам. Раскроете, зачем же местные каждый год сжигают чучело на площади перед оперным театром, и почему Ленин оставался именно здесь перед началом революции. А также получите полезные советы для самостоятельного путешествия по городу.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет получить максимум полезной информации о Цюрихе, увидеть самое главное, а также собрать коллекцию советов для самостоятельного путешествия по городу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 45 Евро, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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