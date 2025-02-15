Гости увидят церковь с самым большим циферблатом в Европе, посетят Гроссмюнстер и «Двор лип», насладятся панорамами города. Прогулка включает ремесленные кварталы, римские купальни и витражи Марка Шагала. Истории о Ленине и местных традициях добавят колорита.
Участники получат советы для самостоятельного путешествия, а дети до 8 лет могут присоединиться бесплатно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть исторические достопримечательности
- 📜 Узнать уникальные факты о Цюрихе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Получить советы для самостоятельного путешествия
- 🍫 Посетить знаменитую кондитерскую
Что можно увидеть
- Гроссмюнстер
- Двор лип
- Фрауэнмюнстер
- Римские купальни
Описание экскурсии
Обойти Цюрих
Чтобы в конце прогулки у вас сложился понятный образ города, мы шаг за шагом покажем вам самое важное в Цюрихе, не забывая и о его потайных уголках. Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города. Увидите церковь на воде и пройдёте по ремесленным районам средневекового Цюриха. Оцените римские купальни, впечатлитесь витражами Марка Шагала в бывшем женском монастыре Фрауэнмюнстер, заглянете в самую известную городскую кондитерскую и многое другое!
Факты о городе и ценные рекомендации
Впечатления не будут полными без любопытных деталей из истории города, поэтому вы познакомитесь с биографией Цюриха, начиная со времён кельтов до современности. Узнаете о том, как он стал мировой финансовой столицей, что такое реформация по-швейцарски и как на неё повлияла любовь жителей Цюриха к мясным продуктам. Раскроете, зачем же местные каждый год сжигают чучело на площади перед оперным театром, и почему Ленин оставался именно здесь перед началом революции. А также получите полезные советы для самостоятельного путешествия по городу.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет получить максимум полезной информации о Цюрихе, увидеть самое главное, а также собрать коллекцию советов для самостоятельного путешествия по городу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 45 Евро, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно