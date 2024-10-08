Главные экскурсионные места в Цюрихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Цюрихе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Свидание с Цюрихом каждый день
Пешая
41 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
19 окт в 15:15
45 за человека
Пешком по центру Цюриха
Пешая
44 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
от 180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Emil
    8 октября 2024
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Прекрасная прогулка по городу. Люсинэ любезно помогает и отвечает на вопросы даже после экскурсии.
  • Н
    Надежда
    4 октября 2024
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Прекрасная и очень интересная экскурсия!!!
  • Н
    Нуне
    3 октября 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Мы очень благодарны Алексею за интересную и плодотворную экскурсию. Получили большое удовольствие от этой экскурсии. Рекомендую Алексея
  • А
    Асмик
    25 сентября 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию по Цюрихе. Всё было организовано на высшем уровне,проведено отлично. За 2 часа мы получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем этого гида.
  • A
    Alexander
    15 сентября 2024
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Я считаю что нам очень повезло. Моя жена и я приехали в Цюрих на два дня и в первой же
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    день у нас была эта экскурсия с гидом Lucine. И несмотря на то что мне спали всю ночь и были очень усталыми она смогла нас увлечь своими рассказами так что мы совсем забыли про усталость. Маршрут был продуман очень хорошо. Были остановки, посещения туалетов и рекомендации ресторанов которых можно поесть в вкусно и недорого. Она была бесподобной и у нас остались очень позитивные впечатления от города и конечно же от нашего гида. Большое спасибо.

  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2024
    Пешком по центру Цюриха
    23 августа я и два моих сына были на экскурсии с Алексеем. Старший сын (15 лет) сказал, что это была
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    самая интересная экскурсия из всех, на которых он был. Секрет я знаю - это Алексей. Легкая и современная подача информации не оставила моих детей равнодушными, а мы уже немало экскурсий повидали вместе с ними. Современный, открытый, легкий в общении, знающий материал и как его преподать. Очень благодарна Алексею за экскурсию, скорее даже - приятную прогулку и знакомство с Цюрихом. Мои дети не остались равнодушными и запомнили много нового и интересного, а для меня это самое главное. Еще раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Популярные места»

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  1. Свидание с Цюрихом каждый день
  2. Пешком по центру Цюриха
  3. Личное свидание с Цюрихом
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в октябре 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 220. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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