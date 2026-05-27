Город шоколада, банков, ножей и часов — так вы представляете себе Цюрих? А ведь здесь в переулках можно угодить ногой в прошлое, по весне тут взрываются снеговики, а полицейский участок украшен не хуже церкви. Возьмите с собой в путешествие наш аудиогид и откройте для себя город с неожиданных сторон!
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Фраумюнстер и Гроссмюнстер
- самые старые здания Цюриха
- римские руины
- университет
- церковь Святого Петра
И узнаете:
- из какого фонтана раз в год течёт белое вино
- почему в Швейцарии нельзя покупать хомячков по одиночке
- какая холера спасает от голодной смерти
- почему местная железная дорога называется дорогой испанских булочек
- где в Цюрихе живут настоящие гномы
- как птичий помёт помог победить ведьму
Также вы услышите истории о неудачнике, который стал великим педагогом, астрологе, который предсказал смерть Гитлера, короле, который притворялся сельским учителем, и о кондитере, чья рассеянность подарила миру шоколад.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Маршрут не охватывает все достопримечательности Цюриха
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со Швейцарским национальным музеем
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
