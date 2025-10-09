Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Женеве на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 81 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии €193 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 16 отзывов Мини-группа до 10 чел. Групповая прогулка по Женеве Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв... Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15 €50 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Женевой Погрузитесь в уникальную атмосферу Женевы, исследуя её главные символы и исторические места. Узнайте, как живут и творят местные жители Начало: У монумента Брунсвику со стороны Женевского озера от €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Женевы

