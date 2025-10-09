Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€193 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Женеве
Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту
Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв...
Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15
12 окт в 15:15
16 окт в 15:15
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Женевой
Погрузитесь в уникальную атмосферу Женевы, исследуя её главные символы и исторические места. Узнайте, как живут и творят местные жители
Начало: У монумента Брунсвику со стороны Женевского озера
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
