Женева - это не только политический центр, но и город с богатой историей и культурой.На экскурсии "Свидание с Женевой" вы пройдёте по живописным берегам Женевского озера, посетите Старый город и

увидите знаменитые достопримечательности, такие как Же д " О и цветочные часы. Маршрут включает прогулку по центральной площади Бург де Фур, посещение собора св. Петра и Городской ратуши. В завершение вы сможете насладиться красотой парка де ля Трей и стены Реформаторов. Гид поделится интересными фактами и советами для дальнейшего изучения города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям города, которые находятся вдоль берегов Женевского озера, а также в Старом городе — под рассказы о его прошлом, настоящем и богатых традициях.

Маршрут начинается у Мавзолея князя Брунсвика, откуда мы отправимся к главным символам Женевы: к одному из самых больших фонтанов в мире — Же д’О и роскошному творению швейцарских флористов — цветочным часам, где вы сможете сделать потрясающие фотокарточки на память!

Пройдёмся по торговым улицам в самый центр города, на центральную городскую площадь — Бург де Фур. Далее вы оцените собор св. Петра и Городскую ратушу, прогуляетесь по чарующему парку де ля Трей, рассмотрите стену Реформаторов и завершите променад на Новой площади.

Во время прогулки вы услышите интересные истории, любопытные факты, а также полезные советы и подсказки, как лучше провести время в Женеве.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто впервые в Женеве и хочет задать интересующие вопросы местному эксперту. А также успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно.

Организационные детали