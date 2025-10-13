Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту
Женева - это не только политический центр, но и город с богатой историей и культурой.
На экскурсии "Свидание с Женевой" вы пройдёте по живописным берегам Женевского озера, посетите Старый город и читать дальше
увидите знаменитые достопримечательности, такие как Же д " О и цветочные часы. Маршрут включает прогулку по центральной площади Бург де Фур, посещение собора св. Петра и Городской ратуши. В завершение вы сможете насладиться красотой парка де ля Трей и стены Реформаторов. Гид поделится интересными фактами и советами для дальнейшего изучения города
Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям города, которые находятся вдоль берегов Женевского озера, а также в Старом городе — под рассказы о его прошлом, настоящем и богатых традициях.
Маршрут начинается у Мавзолея князя Брунсвика, откуда мы отправимся к главным символам Женевы: к одному из самых больших фонтанов в мире — Же д’О и роскошному творению швейцарских флористов — цветочным часам, где вы сможете сделать потрясающие фотокарточки на память!
Пройдёмся по торговым улицам в самый центр города, на центральную городскую площадь — Бург де Фур. Далее вы оцените собор св. Петра и Городскую ратушу, прогуляетесь по чарующему парку де ля Трей, рассмотрите стену Реформаторов и завершите променад на Новой площади.
Во время прогулки вы услышите интересные истории, любопытные факты, а также полезные советы и подсказки, как лучше провести время в Женеве.
Кому подойдёт прогулка
Тем, кто впервые в Женеве и хочет задать интересующие вопросы местному эксперту. А также успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно.
Организационные детали
С маршрутом прогулки вы можете познакомиться в фотогалерее
По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проводится без наушников
На обзорной экскурсии мы не заходим в музеи, магазины и кафе. Мы осматриваем их снаружи и можем рассказать, когда и как можно попасть туда
После экскурсии наш гид ответит на все ваши вопросы о Женеве и подскажет, как добраться до нужных мест в городе
У большого готического памятника (монумента Брунсвика)
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ксения
13 окт 2025
Мы с сыном посетили экскурсию по Женеве с Оксаной, и остались в полном восторге. Оксана — искусствовед, выпускница МГУ, и это сразу ощущается по её глубоким знаниям и увлекательной подаче читать дальше
информации.
Экскурсия длилась около 1,5–2 часов и была пешей, но ни разу не утомила — всё продумано и интересно. Особый акцент делался на культуре и истории города, рассказы были живыми, с множеством деталей, которые редко встречаются в стандартных гидовских программах.
Мы узнали много нового о художественных и архитектурных особенностях Женевы и услышали захватывающие истории о её культурном наследии. Оксана умеет подать информацию легко и понятно, экскурсия совсем не перегружена фактами.
Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть город, а почувствовать его культурную и историческую атмосферу.
Татьяна
18 авг 2025
Экскурсия с Оксаной очень понравилась и внуку 14 лет, и его бабушке 😍. Благодаря увлеченности Оксаны, захотелось продолжить знакомиться с Женевой 👍.
Юлия
10 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию Оксане! Прошлись по всем знаковым местам в городе, куда не зашли - получила рекомендации и удлинила свое пребывание в Женеве еще на 3 дополнительных часа, открывая для себя город! Подробности, как живут местные - вишенка на торте ❤️
Игорь
8 авг 2025
Прекрасная прогулка с интересными рассказами по улицам Женевы. Как раз то что искали
Марина
6 июл 2025
Оксана потрясающая. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Интересно, захватывающе, познавательно, не избито, не стандартно. Очень рекомендую!
Анна
4 мая 2025
Великолепная экскурсия! Это именно то, с чего стоит начинать своё знакомство с городом! Покажут основное, интересно расскажут, дадут направления для дальнейших маршрутов и изучения!
Алия
14 апр 2025
Всем привет! Хочу отставить отзыв о гиде Дарья. 2х часовая экскурсия по Женеве прошла замечательно! Очень рекомендую ее, интересно было слушать познавательные факты. Время полетело незаметно. Очень благодарна за профессиональную экскурсию. Рекомендую всем;).
Антонина
24 мар 2025
Все прошло очень классно! Интересно! Много красивых фоточек и приятные воспоминания
Бэлла
16 фев 2025
Были на экскурсии в Женеве, гид Дарья. Экскурсия была информативной, маршрут легкий и понятный. Хотелось бы больше исторической информации, интересных фактов о городе. В целом, все прошло хорошо. Экскурсией довольны.
Андрей
10 мар 2020
Гид Оксана. Красный маршрут. Погода в этот день была не очень хорошая, но для Оксаны это не проблема. Экскурсия пройдёт при любой погоде, были бы желающие. Пунктуальна, хороший рассказчик, отвечает на все дополнительные вопросы. Город знает и любит. Было бы время, прошёл бы с Оксаной и второй синий маршрут.
Мадлен
9 мар 2020
Гид, Оксана, интересно и ярко рассказала о городе, о его историческом прошлом. Провела по знаковым местам. Отличные знания маршрута и отвечала на все дополнительные вопросы.
Екатерина
27 фев 2020
Хочу выразить благодарность Оксане за интересную, содержательную экскурсию. Мне было приятно пообщаться с открытым, внимательным, знающим человеком!