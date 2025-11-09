Женева - это город, где белоснежные лебеди мирно плавают по озеру, а политические дела решаются на мировом уровне.Начните прогулку у Мавзолея князя Брунсвика и продолжите к знаменитому фонтану Же д’О

и цветочным часам. Пройдите по торговым улицам до площади Бург де Фур, оцените собор св. Петра и Городскую ратушу. Насладитесь парком де ля Трей и стеной Реформаторов. В завершение посетите Новую площадь. Гид расскажет о менталитете женевцев и жизни города, предоставив полезные советы для комфортного пребывания

за 1–4 человек или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Маршрут начинается у Мавзолея князя Брунсвика, откуда мы отправимся к главным символам Женевы: к одному из самых больших фонтанов в мире — Же д’О и роскошному творению швейцарских флористов — цветочным часам, где вы сможете сделать потрясающие фотокарточки на память!

Пройдёмся по торговым улицам в самый центр города, на центральную городскую площадь — Бург де Фур. Далее вы оцените собор св. Петра и Городскую ратушу, прогуляетесь по чарующему парку де ля Трей, рассмотрите стену Реформаторов. Завершим прогулку на Новой площади.

Вы узнаете:

как поколениями формировался менталитет сегодняшних женевцев

какие люди здесь жили и творили

каким образом устроена современная жизнь города

Гид расскажет вам о главных достопримечательностях и откроет небольшие секреты, связанные с городом и его жителями. Часть экскурсии будет посвящена полезным советам, чтобы вы комфортнее чувствовали себя в Женеве и с пользой провели время. В конце прогулки вы сможете задать все интересующие вас вопросы гиду.

Организационные детали