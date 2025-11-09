Мои заказы

Личное свидание с Женевой

Погрузитесь в уникальную атмосферу Женевы, исследуя её главные символы и исторические места. Узнайте, как живут и творят местные жители
Женева - это город, где белоснежные лебеди мирно плавают по озеру, а политические дела решаются на мировом уровне.

Начните прогулку у Мавзолея князя Брунсвика и продолжите к знаменитому фонтану Же д’О
и цветочным часам. Пройдите по торговым улицам до площади Бург де Фур, оцените собор св. Петра и Городскую ратушу. Насладитесь парком де ля Трей и стеной Реформаторов. В завершение посетите Новую площадь.

Гид расскажет о менталитете женевцев и жизни города, предоставив полезные советы для комфортного пребывания

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотопаузы
  • 🏛️ Исторические места
  • 🌳 Прогулка в парке
  • 🕰️ Цветочные часы
  • 🌊 Вид на озеро
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Личное свидание с Женевой© Международная команда гидов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей князя Брунсвика
  • Же д’О
  • Цветочные часы
  • Бург де Фур
  • Собор св. Петра
  • Городская ратуша
  • Парк де ля Трей
  • Стена Реформаторов
  • Новая площадь

Описание экскурсии

Маршрут начинается у Мавзолея князя Брунсвика, откуда мы отправимся к главным символам Женевы: к одному из самых больших фонтанов в мире — Же д’О и роскошному творению швейцарских флористов — цветочным часам, где вы сможете сделать потрясающие фотокарточки на память!

Пройдёмся по торговым улицам в самый центр города, на центральную городскую площадь — Бург де Фур. Далее вы оцените собор св. Петра и Городскую ратушу, прогуляетесь по чарующему парку де ля Трей, рассмотрите стену Реформаторов. Завершим прогулку на Новой площади.

Вы узнаете:

  • как поколениями формировался менталитет сегодняшних женевцев
  • какие люди здесь жили и творили
  • каким образом устроена современная жизнь города

Гид расскажет вам о главных достопримечательностях и откроет небольшие секреты, связанные с городом и его жителями. Часть экскурсии будет посвящена полезным советам, чтобы вы комфортнее чувствовали себя в Женеве и с пользой провели время. В конце прогулки вы сможете задать все интересующие вас вопросы гиду.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
  • С маршрутом прогулки вы можете познакомиться в фотогалерее
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монумента Брунсвику со стороны Женевского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Женеве
Провели экскурсии для 87913 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
