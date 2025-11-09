Погрузитесь в уникальную атмосферу Женевы, исследуя её главные символы и исторические места. Узнайте, как живут и творят местные жители
Женева - это город, где белоснежные лебеди мирно плавают по озеру, а политические дела решаются на мировом уровне.
Начните прогулку у Мавзолея князя Брунсвика и продолжите к знаменитому фонтану Же д’О читать дальше
и цветочным часам. Пройдите по торговым улицам до площади Бург де Фур, оцените собор св. Петра и Городскую ратушу. Насладитесь парком де ля Трей и стеной Реформаторов. В завершение посетите Новую площадь.
Гид расскажет о менталитете женевцев и жизни города, предоставив полезные советы для комфортного пребывания
Маршрут начинается у Мавзолея князя Брунсвика, откуда мы отправимся к главным символам Женевы: к одному из самых больших фонтанов в мире — Же д’О и роскошному творению швейцарских флористов — цветочным часам, где вы сможете сделать потрясающие фотокарточки на память!
Пройдёмся по торговым улицам в самый центр города, на центральную городскую площадь — Бург де Фур. Далее вы оцените собор св. Петра и Городскую ратушу, прогуляетесь по чарующему парку де ля Трей, рассмотрите стену Реформаторов. Завершим прогулку на Новой площади.
Вы узнаете:
как поколениями формировался менталитет сегодняшних женевцев
какие люди здесь жили и творили
каким образом устроена современная жизнь города
Гид расскажет вам о главных достопримечательностях и откроет небольшие секреты, связанные с городом и его жителями. Часть экскурсии будет посвящена полезным советам, чтобы вы комфортнее чувствовали себя в Женеве и с пользой провели время. В конце прогулки вы сможете задать все интересующие вас вопросы гиду.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
С маршрутом прогулки вы можете познакомиться в фотогалерее
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
