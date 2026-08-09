Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Познакомьтесь с уникальной женевской кухней, узнайте о местных винах и насладитесь непревзойденным шоколадом. Ощутите вкус Женевы
Женева славится своим шоколадом, но местная кухня не менее интересна.
Экскурсия познакомит вас с типичными женевскими блюдами, которые отличаются от французской и швейцарской кухни. Вы узнаете о местных винах и сможете читать дальшеуменьшить
правильно заказать ужин в ресторане.
Прогулка по городу включает посещение шоколадных магазинов и фабрик, где можно увидеть процесс создания шоколада и даже попробовать его. Эта экскурсия - идеальный способ стать настоящим гурманом и ценителем женевской гастрономии
5 причин купить эту экскурсию
🍫 Узнайте секреты женевского шоколада
🍷 Познакомьтесь с местными винами
🍽 Откройте для себя уникальные блюда
🏙 Прогуляйтесь по живописной Женеве
🎁 Купите шоколадные сувениры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего насладиться гастрономической экскурсией по Женеве в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность позволяет в полной мере насладиться атмосферой города. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать кулинарные традиции Женевы, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, несмотря на холод, можно сосредоточиться на дегустации в помещении, что также принесет удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шоколадные магазины
Шоколадные фабрики
Описание экскурсии
Излюбленный способ французов знакомства с другой культурой – через кухню. Во время нашей экскурсии мы все станем немножко французами, чтобы понять, чем же услаждают свои вкусовые рецепторы жители Женевы. Надо сказать, что жители города на Женевском озере обладают исключительной кухней, отличной как от французской, так и от швейцарской. Многие думают, что местная кухня – это сырные блюда, типичные для Швейцарии, в частности фондю и раклетт, но это абсолютно не соответствует действительности! Французская кухня так же чужда женевцам. Так что же все-таки едят женевцы?..
Во время экскурсии вы станете специалистами по женевским блюдам и сможете со знанием дела заказать ужин в ресторанах нашего города. Чтобы сделать заказ правильно, хорошо бы еще разбираться в винах данного региона. О женевском виноделии вы так же получите всю необходимую информацию.
Но чем Женева действительно славится по всему миру – так это непревзойденным качеством шоколада ручной работы! Во время прогулки мы полюбуемся настоящими произведеняими шоколадного искусства. За отдельную плату можно организовать дегустацию или даже посещение шоколадной фабрики, где мэтры шоколадного искусства раскроют вам свои секреты. И напоследок вы сможете посетить магазинчик, где продается весь шоколад, производимый на территории Швейцарии, чтобы порадовать своих друзей и близких дома.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 966 туристов
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие читать дальшеуменьшить
заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
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