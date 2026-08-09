Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Лучше всего насладиться гастрономической экскурсией по Женеве в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая загруженность позволяет в полной мере насладиться атмосферой города. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать кулинарные традиции Женевы, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, несмотря на холод, можно сосредоточиться на дегустации в помещении, что также принесет удовольствие.

Женева славится своим шоколадом, но местная кухня не менее интересна.Экскурсия познакомит вас с типичными женевскими блюдами, которые отличаются от французской и швейцарской кухни. Вы узнаете о местных винах и сможете

правильно заказать ужин в ресторане. Прогулка по городу включает посещение шоколадных магазинов и фабрик, где можно увидеть процесс создания шоколада и даже попробовать его. Эта экскурсия - идеальный способ стать настоящим гурманом и ценителем женевской гастрономии

Описание экскурсии

Излюбленный способ французов знакомства с другой культурой – через кухню. Во время нашей экскурсии мы все станем немножко французами, чтобы понять, чем же услаждают свои вкусовые рецепторы жители Женевы. Надо сказать, что жители города на Женевском озере обладают исключительной кухней, отличной как от французской, так и от швейцарской. Многие думают, что местная кухня – это сырные блюда, типичные для Швейцарии, в частности фондю и раклетт, но это абсолютно не соответствует действительности! Французская кухня так же чужда женевцам. Так что же все-таки едят женевцы?..

Во время экскурсии вы станете специалистами по женевским блюдам и сможете со знанием дела заказать ужин в ресторанах нашего города. Чтобы сделать заказ правильно, хорошо бы еще разбираться в винах данного региона. О женевском виноделии вы так же получите всю необходимую информацию.

Но чем Женева действительно славится по всему миру – так это непревзойденным качеством шоколада ручной работы! Во время прогулки мы полюбуемся настоящими произведеняими шоколадного искусства. За отдельную плату можно организовать дегустацию или даже посещение шоколадной фабрики, где мэтры шоколадного искусства раскроют вам свои секреты. И напоследок вы сможете посетить магазинчик, где продается весь шоколад, производимый на территории Швейцарии, чтобы порадовать своих друзей и близких дома.