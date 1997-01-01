Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Излюбленный способ французов знакомства с другой культурой – через кухню. Во время нашей экскурсии мы все станем немножко французами, чтобы понять, чем же услаждают свои вкусовые рецепторы жители Женевы. Надо сказать, что жители города на Женевском озере обладают исключительной кухней, отличной как от французской, так и от швейцарской. Многие думают, что местная кухня – это сырные блюда, типичные для Швейцарии, в частности фондю и раклетт, но это абсолютно не соответствует действительности! Французская кухня так же чужда женевцам. Так что же все-таки едят женевцы?..
Во время экскурсии вы станете специалистами по женевским блюдам и сможете со знанием дела заказать ужин в ресторанах нашего города. Чтобы сделать заказ правильно, хорошо бы еще разбираться в винах данного региона. О женевском виноделии вы так же получите всю необходимую информацию.
Но чем Женева действительно славится по всему миру – так это непревзойденным качеством шоколада ручной работы! Во время прогулки мы полюбуемся настоящими произведеняими шоколадного искусства. За отдельную плату можно организовать дегустацию или даже посещение шоколадной фабрики, где мэтры шоколадного искусства раскроют вам свои секреты. И напоследок вы сможете посетить магазинчик, где продается весь шоколад, производимый на территории Швейцарии, чтобы порадовать своих друзей и близких дома.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Женева — это самый русский город Швейцарии. Казалось бы, что общего у «Протестантского Рима» с русской историей и культурой? А ведь многие русские писатели и музыканты, коммерсанты и общественные деятели внесли вклад в жизнь Женевы, став неотъемлемой частью его истории еще с XVІІ века! Я познакомлю вас с этой стороной города и покажу самые примечательные места, связанные с темой нашей прогулки.
Насыщенная программа прогулки по Женеве познакомит вас с главными достопримечательностями города, яркими историческими фактами и сведениями о современных реалиях. Вы также услышите рассказы о знаменитых людях и событиях, с которыми связано каждое здание Старого города, и познакомитесь с особенностями женевской кухни.
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Экскурсия будет интересна тем, кто уже осмотрел Женеву и хочет расширить свои представления об этом регионе. Вы полюбуетесь самыми высокими горными массивами Западной Европы, не удаляясь далеко от комфорта большого города. Вы сможете совершить пеший подъем в гору или добраться до нее на машине — по дороге вы увидите уютные деревушки, а на вершине вас будет ждать вкусный кофе с традиционным местным пирогом.