читать дальше уровне. Татьяна встретила нас вовремя, у нее даже был микрофон (нас было четверо). Татьяна прекрасно владеет материалом, у нее грамотная речь. Она очень внимательный и знающий гид. Из 4х экскурсий что мы заказывали по Швейцарии, эта была самая профессиональная. Рекомендуем!

Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем