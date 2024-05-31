читать дальше рассказы мы забыли про дождь и ветер. Теперь мои подростки говорят, что если и пойдут еще на экскурсию, то только с экскурсоводом как в Женеве) Спасибо еще раз!

С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши