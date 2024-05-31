1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Женева и окрестности: гора Салев
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Женеве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
€125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
- ЕЕкатерина26 мая 2024С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
- ЛЛина29 апреля 2024Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
- ЛЛена23 апреля 2024Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
- ААлексей6 апреля 2024Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
- ИИгорь9 марта 2024Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
- ААндрей10 февраля 2024Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
- ЕЕкатерина10 января 2024Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
- ННаталья29 декабря 2023Экскурсия понравилась, рекомендую!
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
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