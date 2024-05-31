Семейные развлекательные экскурсии Женевы

Найдено 9 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Женеве на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Женевой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 10 чел.
История, традиции и символы Женевы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Вечное величие столицы мира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
360 за всё до 10 чел.
Русская Женева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Богемный Каруж
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 20 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Женева и окрестности: гора Салев
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 8 чел.
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Индивидуальная
8 часов
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Женеве
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Женеве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, чтоДарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
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    рассказы мы забыли про дождь и ветер. Теперь мои подростки говорят, что если и пойдут еще на экскурсию, то только с экскурсоводом как в Женеве) Спасибо еще раз!

  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
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    уровне. Татьяна встретила нас вовремя, у нее даже был микрофон (нас было четверо). Татьяна прекрасно владеет материалом, у нее грамотная речь. Она очень внимательный и знающий гид. Из 4х экскурсий что мы заказывали по Швейцарии, эта была самая профессиональная. Рекомендуем!

  • Л
    Лена
    23 апреля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
  • А
    Алексей
    6 апреля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
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    увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.

  • И
    Игорь
    9 марта 2024
    Вечное величие столицы мира
    Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
  • А
    Андрей
    10 февраля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    История, традиции и символы Женевы
    Экскурсия понравилась, рекомендую!
  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 125 до 500. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 126 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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