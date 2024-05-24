1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Современный центр Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
18 июня в 16:30
19 июня в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Сингапур: всё лучшее сразу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 14:30
$360 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
25 июня в 16:00
1 июля в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина24 мая 2024Экскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разные дополнительные вопросы. При этом
- ГГалина23 мая 2024Познавательная экскурсия. Гид всё доходчиво раскрывает, не перегружая историческими фактами. Внимание к пожеланиям туристов.
- ЮЮлия21 мая 2024Остались довольны экскурсией. Здорово, что попали на экскурсию в первый день нашего путешествия и получили много информации для самостоятельных прогулок
- ЕЕвгения20 мая 2024Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!
- ААнна15 мая 2024Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊
- ВВиталий7 мая 2024👍👍👍
- ИИрина3 мая 2024Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Хочу отметить высочайший профессионализм и отличную организацию экскурсии,очень теплое отношение и прекрасные человеческие отношения к туристам!
- ММихаил26 апреля 2024Экскурсия проводила Ольга. Это один из лучших гидов с которыми я сталкивался. Она "очень глубоко погруженна в материал" и имеет
- ААнна7 апреля 2024Нам с мужем проводила экскурсию Марина😊 экскурсия прошла замечательно! Услышали много интересного про Сингапур, получили много советов, что посмотреть, куда сходить! Марина, спасибо Вам ещё раз большое, за эту увлекательную прогулку по современному центру Сингапура🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Парк Мерлион»
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