Расскажем о самых вкусных заведениях в Братиславе. Лучшие местные рестораны и кафе, которые славятся вкуснейшей кухней и отменных качеством приготовленных блюд. Адреса с картой прилагаются

Если ваш визит в Словакию совершается впервые вам непременно захочется попробовать традиционную кухню. Еда в Словакии достаточно добротная, в рационе местного населения присутствует много мяса (особенно свинины), сыра, картофеля, густых соусов и галушек. А вот овощей не так уж много, если только не считать большие порции квашеной капусты. Обед в Словакии является основным приемом пищи, на завтрак и ужин обычно подаются легкие порции. ХорошоТАМ, подготовили список заведений, в которых вы можете отведать местных блюд.

1. Bratislava Flag Ship Restaurant

Flag Ship Restaurant— находится в Старом городе, если вы хотите отведать настоящую словацкую кухню, то вам именно сюда. Местные жители и туристы любят обедать в этом большом, но очень уютном заведении. Закажите kotlikovy gulas и хотя это блюдо относят больше к венгерской кухне, оно давно стало популярнейшим блюдом в Словакии. Гуляш — это суп, приготовленный в специальном котелке, в его состав входит свинина, говядина, пепперони и картофель.

Обязательно попробуйте вареники с брынзой (bryndzovi pirohy). Очень сытное блюдо — готовится оно из картофельного теста, для начинки используется овечий сыр (брынза), сверху вареники поливаются сметаной и затем всё украшается зеленым луком и беконом.

На десерт закажите традиционный Братиславский рогалик. Он выпекается в городе с XVI века. Рогалик изготовлен из дрожжевого теста, 30% масла, самые настоящие рогалики содержат либо орехи, либо мак, начинка должна составлять более 40% веса всего десерта. Обычно такое полусладкое удовольствие подается с кофе на завтрак.

Время работы: Вторник — Суббота с 10:00 до 00:00; Понедельник с 10:00 до 23:00; Воскресенье с 12:00 до 23:00

Веб-сайт: BRATISLAVA FLAGSHIP RESTAURANT

namestie SNP 8,811 02 Братислава, Словакия

2. Bistro St. Germain

Когда вам захочется чего-то иного, чем словацкие национальные блюда, вы можете выбрать европейское меню, например в бистро Сен-Жермен. Кафе оформлено в классическом стиле, вы как будто находитесь в книжном магазине с кожаными креслами. Сен-Жермен — идеальное место для отдыха и наслаждения вкусными блюдами. Здесь вы можете выпить бокал идеального пшеничного пива или белого вина. Попробуйте местный сыр камамбер, это мягкий сливочный сыр из коровьего молока, который украшен сверху инжиром, кленовым сиропом и тимьяном — сочетание блюда, просто бесподобное.

Отведайте популярное здешнее блюдо — цезарь ролл (Chicken Caesar Wraps) — пшеничная тортилья, щедро фаршированная жаренным курицей на листьях римского салата с жаренным беконом, сыром пармезан, свежими помидорами и хрустящими гренками.

Время работы: Понедельник-Пятница с 10:00 до 23:00, Суббота-Воскресенье с 12:00 до 23:00

Веб-сайт: BISTRO ST. GERMAIN

rajska 7,811 08 Братислава, Словакия

3. The Slovak pub

The slovak pub — расположен в непосредственной близости от Старого города, ресторан предлагает аутентичные национальные блюда словацкой кухни. После долгих экскурсий по городу, закажите освежающие напитки, это может быть местное словацкое пиво Zlaty Bazant или же бокал белого вина Welschriesling. Тут подают очень вкусные галушки, готовятся они из картофельного теста с брынзой, сверху всё посыпается копченным овечьим сыром и беконом.

Если вы еще не заметили, словаки используют в своих блюдах очень много картофеля. Это произошло из-за того, что исторически картофель был единственной сельскохозяйственной культурой, которую можно было выращивать с плохой почвой и длительными холодными зимами.

Также рекомендуем попробовать в данном ресторане шницель (vychodniarsky rezen) — куриная грудка, зеленая фасоль, ветчина, сыр и жареный картофель.

Время работы:

Понедельник — 10:00 до 23:00;

Вторник-Четверг — 10:00 до 00:00;

Пятница-Суббота — 10:00 до 02:00;

Воскресенье — 12:00 до 23:00.

Веб-сайт: The Slovak Pub

obchodna 613/62, 811 06 Братислава, Словакия

4. Кафе stur

В кафе Stur, очень уютная и непринужденная обстановка, тут вы можете расслабиться присев на плюшевые стулья и диванчики. В этом заведении каждый найдет для себя подходящее блюдо, чтобы сытно и вкусно перекусить. Для вегетарианцевотличным вариантом будут следующие блюда:hummus panini или же кускус приправленный тыквой. Порции достаточно большие, голодными вы точно не останетесь.

Время работы:

понедельник-пятница — с 08:00 до 2:00;

суббота — с 09:00 до 22:00;

воскресенье — с 09:00 до 21:00.

Веб-сайт: Stur кафе

sturova 8, 811 02 Братислава, словакия

5. Moods Bakery & Coffee

В данное заведение стоит отправиться на завтрак, стоит упомянуть, что это сеть кафе. В кафе имеет восхитительный выбор кофе, чая, а также большой выбор завтраков на любой вкус. Приятная атмосфера и блюда по хорошей цене, что еще нужно для отличного начала дня.

Время работы: так, как это сеть, время работы соответственно разное, поэтому следует уточнять на сайте (но открываются все 07:00)

Веб-сайт: MOODS BAKERY & COFFEE

kosicka 17180/49,821 08 Братислава, словакия

6. кафе urban house

В Urban House вы бесспорно найдете самый лучший лимонад в городе. Приятная атмосфера, вкусные напитки и разумные цены, это главные составляющие кафе. Выделяющийсяурбанистический декор с красочными металлическими стульями, плюшевыми диванами и гамаками, это место где можно пообщаться с друзьями,насладиться живой музыкойили даже поработать за своим ноутбуком.

Время работы:

понедельник-четверг — с 09:00 до 00:00;

пятница-суббота — с 09:00 до 02:00;

воскресенье — с09:00 до 00:00.

Веб-сайт: Urban House

Laurinska 213/14,ground floor, 811 01 Братислава,Словакия

7. Кафе Zeppelin

Лимонад— это достаточно популярный напиток в Братиславе. Многие кафе и рестораны славятся большим ассортиментом данного напитка, а кафе Zeppelin особенно. Они предлагают огромный выбор домашних пирожных, кофе, лимонада, молочных коктейлей, а также прекрасный выбор словацких сувениров. Кафе расположено в отличном месте неподалеку от главной площади в Старом городе. Это превосходное место, чтобы отдохнуть и насладиться и насладиться вкусными десертами.

Время работы: ежедневно, с 08:30 до 22:00

Веб-сайт: кафе Zeppelin

sedlarska 364/10,851 01 Братислава, Словакия

8. Prasna Basta

Ресторан Prasna Basta— находится в тихом дворике недалеко от Михайловских ворот. Элегантное, сдержанное заведение любимое место местных жителей, а также художников и поэтов в прошлом. Авангардный стиль по-прежнему ощутим в ресторане — различные картины,живые джазовые выступления и концерты классической музыки, помогли сохранить живой дух. Что касается меню ресторана, для вас предлагается как словацкая так и международная кухня,тут подаются и более легкие блюда, такие как салаты или рыба, а также традиционный жареный сыр.

Часы работы: ежедневно, с 11:00 до 23:00

Веб-сайт: Prasna Basta

Zamocnicka 399/11, 811 03 Братислава, Словакия

9. Mestiansky pivovar

Mestiansky pivovar — главный пивоваренный завод в Братиславе, является одним из самых посещаемых мест в городе для того, чтобы попробовать настоящего словацкого пива. В дополнение к широкому ассортименту домашних блюд и пива, меню также может похвастаться другими напитками, например сливовицей — национальный напиток обычно приготовленный из слив, абрикосов или можжевельника. Из традиционных блюд в пивоварне вы можете отведать пивной сыр, утопенец, галушки, маринованные колбаски с перцем, луком и чесноком.

С арочными потолками, темными деревянными столами, и варочными чанами интерьер выполнен в идеальном соответствии с атмосферой пивоварни.

понедельник-четверг — с 11:00 до 22:00;

пятница — с 11:00 до 01:00;

суббота — с 11:00 до 00:00;

воскресенье — с 11:00 до 22:00.

Веб-сайт: Mestiansky pivovar

Dunajska 21,811 08 Братислава, Словакия

10. Koun gelato

Ну и напоследок, мы не могли пройти мимо самого вкусного мороженого в Братиславе, которое вы можете попробовать в кафе Koun Gelato. Вы будете в восторге от сочетания вкуса натурального молока и ванили и еще множества различных вкусов. Да, наверняка придется отстоять в очереди, но поверьте оно того стоит.

воскресенья-четверг — с 11:00 до 20:00;

пятница-суботта — с 11:00 до 21:00.

Веб-сайт: Koun Gelato