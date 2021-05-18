Полезная информация о Братиславе
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Местное время в Братиславе
20:4322
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Братислава
|По-английски
|Bratislava
|Это столица
|Братислава является столицей Словакии
|Статья о городе
|Статья о Братиславе
|Население города
|423 737 чел.
|Аэропорт
|М. Р. Штефаник BTS
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|157 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Братислава на карте
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