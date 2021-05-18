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Полезная информация о Братиславе

Что нужно знать о Братиславе: 🌇 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт М. Р. Штефаник, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 29 экскурсий
Местное время в Братиславе
20:4322
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаБратислава
По-английскиBratislava
Это столицаБратислава является столицей Словакии
Статья о городеСтатья о Братиславе
Население города423 737 чел.
АэропортМ. Р. Штефаник BTS
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота157 м. от уровня моря

Подробная статья

Братислава
Братислава - смесь тихой старины и современной кипящей жизни

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Фотографии

Старая городская стена, Братислава
Братиславский Град, Братислава
Мемориал Славин, Братислава
Дворец Грассальковича, Братислава
Церковь Капуцинов, Братислава
Михайловские ворота, Братислава
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Дворец Примаса, Братислава
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