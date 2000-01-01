Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Полюбуйтесь средневековым городом, архитектурным стилем барокко и арт-нуво, работой зодчего Йоже Плечника, прогуляйтесь через мосты, рынок и сходите с нами в кафедральный собор! Город 🏙️ Любляня приобрел деловитость современного центра, но не утратил духа истории 📖 и своего южнославянского колорита. В Любляне встречается далекое прошлое с настоящим — в 2014 году Любляна отмечает 2000 лет римского города Эмона, а в сентябре 2013 в Любляне проходил чемпионат Европы по баскетболу. Экскурсовод познакомит вас с историей, архитектурой и бытом словенской столицы ⭐️. Вы прогуляетесь 👣 по берегу реки Любляница, узнаете легенду об основании города и увидите многие достопримечательности: площадь поэта Прешерна, собор Святого Николая, три моста, драконов и сапожный мост, монастырь крестоносцев, здание национальной университетной библиотеки, дворец филармонии и многие другие. C экскурсией закончим у фуникулера в замок 🏰, на которого вы можете подняться сами или за доплату с экскурсоводом. На замке посмотрите замковую капеллу св. Георгия и подниметесь на смотровую башню, с которой откроется вам удивительный обзор окрестностей. В башне можно посмотреть 12 минутный фильм 🎥 об истории замка на русском языке. Рядом расположена выставка по словенской истории. После спуска с замка рекомендуем попробовать одно из традиционных блюд: грибной суп в хлебной чаше, гуляш «бограч», сладкий пирог из слоеного теста «прекмурска гибаница» или тыквенное мороженое в ресторане с типичной словенской кухней у подножья холма с замком. Мы вас познокомим со словенской кулинарией. Продолжительност 2 часa, цена: 1–5 чел. 70 EUR, 6–10 чел. 85 EUR, 11+ чел. 110 EUR Возможна доплата: осмотра замка с экскурсоводом 20 EUR, фуникулер 🚠 на замок, смотровая башня и осмотр 12 минутного фильма об истории замка на русском языке, посещение выставки по словенской истории (8 EUR/чел. ), прогулка на короблике (10 EUR/чел. ) Экскурсии 🧭 проводятся каждый день. Экскурсии проводятся на русском, словенском, английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Мы вам предлагаем также речные прогулки для групп. Цена на экскурсию ⛳ мин. 15 человек, с продолжительностью до 2 часов с русскоязычным гидом, с дегустацией словенских вин и закуской составляет 35 € на человека.