Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Столица Любляна, пешеходная экскурсия

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
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Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Полюбуйтесь средневековым городом, архитектурным стилем барокко и арт-нуво, работой зодчего Йоже Плечника, прогуляйтесь через мосты, рынок и сходите с нами в кафедральный собор! Город 🏙️ Любляня приобрел деловитость современного центра, но не утратил духа истории 📖 и своего южнославянского колорита. В Любляне встречается далекое прошлое с настоящим — в 2014 году Любляна отмечает 2000 лет римского города Эмона, а в сентябре 2013 в Любляне проходил чемпионат Европы по баскетболу. Экскурсовод познакомит вас с историей, архитектурой и бытом словенской столицы ⭐️. Вы прогуляетесь 👣 по берегу реки Любляница, узнаете легенду об основании города и увидите многие достопримечательности: площадь поэта Прешерна, собор Святого Николая, три моста, драконов и сапожный мост, монастырь крестоносцев, здание национальной университетной библиотеки, дворец филармонии и многие другие. C экскурсией закончим у фуникулера в замок 🏰, на которого вы можете подняться сами или за доплату с экскурсоводом. На замке посмотрите замковую капеллу св. Георгия и подниметесь на смотровую башню, с которой откроется вам удивительный обзор окрестностей. В башне можно посмотреть 12 минутный фильм 🎥 об истории замка на русском языке. Рядом расположена выставка по словенской истории. После спуска с замка рекомендуем попробовать одно из традиционных блюд: грибной суп в хлебной чаше, гуляш «бограч», сладкий пирог из слоеного теста «прекмурска гибаница» или тыквенное мороженое в ресторане с типичной словенской кухней у подножья холма с замком. Мы вас познокомим со словенской кулинарией. Продолжительност 2 часa, цена: 1–5 чел. 70 EUR, 6–10 чел. 85 EUR, 11+ чел. 110 EUR Возможна доплата: осмотра замка с экскурсоводом 20 EUR, фуникулер 🚠 на замок, смотровая башня и осмотр 12 минутного фильма об истории замка на русском языке, посещение выставки по словенской истории (8 EUR/чел. ), прогулка на короблике (10 EUR/чел. ) Экскурсии 🧭 проводятся каждый день. Экскурсии проводятся на русском, словенском, английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Мы вам предлагаем также речные прогулки для групп. Цена на экскурсию ⛳ мин. 15 человек, с продолжительностью до 2 часов с русскоязычным гидом, с дегустацией словенских вин и закуской составляет 35 € на человека.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия
Столица Любляна, пешеходная экскурсия

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Гид S.
Гид S.
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