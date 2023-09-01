Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем

Полет на вертолете в Лос-Анджелесе: уникальное путешествие над городом и морем

Описание
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Тур специально разработан для тех, кто желает осмотреть город со всех сторон за очень короткий период времени.

Экскурсия гармонично сочетает в себе все краски Лос-Анджелеса — роскошные городские районы, популярные достопримечательности и океанские пейзажи.
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Беверли-Хиллз
  • Западный Голливуд
  • Голливудские холмы
  • Санта-Моника
  • Пасифик Палисейдс
  • Венис-Бич
  • Марина дель Рей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город ангелов: элитный район, холмы Голливуда и лазурное побережьеВаше путешествие начнется с полета над одним из самых дорогих районов Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз, в котором проживает звездная элита города. Их роскошные виллы надежно спрятаны за высокими заборами, поэтому оценить всю прелесть изысканных особняков и узнать, что находится на территории поместий, возможно только с высоты птичьего полета.
После знакомства со звездными домами, Вы осмотрите остальную, уже более доступную, часть Города Ангелов. Вы пролетите над Голливудскими холмами и почти коснетесь легендарной надписи «HOLLYWOOD», увидите спорткомплекс Доджер, знаменитую улицу Сансет Стрип, концертный зал им. Уолта Диснея, обсерваторию Гриффита, Голливуд Боул и многое другое. С высоты птичьего полета городские достопримечательности выглядят совершенно иначе.
Завершите экскурсию приятным полетом над лазурным побережьем Тихого океана вдоль живописных берегов и роскошных пляжей Санта-Моники, Пасифик Палисейдс, Венис-Бич и Марины дель Рей. Не откажите себе в удовольствии понаблюдать с воздуха за многочисленными гранями невероятно разнообразного облика одного из самых ярких городов Америки, насладиться пейзажами бескрайних просторов и прочувствовать всю свободу полета!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на вертолете
Что не входит
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 48 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Продолжительность тура — 45 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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