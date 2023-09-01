Город ангелов: элитный район, холмы Голливуда и лазурное побережьеВаше путешествие начнется с полета над одним из самых дорогих районов Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз, в котором проживает звездная элита города. Их роскошные виллы надежно спрятаны за высокими заборами, поэтому оценить всю прелесть изысканных особняков и узнать, что находится на территории поместий, возможно только с высоты птичьего полета.

После знакомства со звездными домами, Вы осмотрите остальную, уже более доступную, часть Города Ангелов. Вы пролетите над Голливудскими холмами и почти коснетесь легендарной надписи «HOLLYWOOD», увидите спорткомплекс Доджер, знаменитую улицу Сансет Стрип, концертный зал им. Уолта Диснея, обсерваторию Гриффита, Голливуд Боул и многое другое. С высоты птичьего полета городские достопримечательности выглядят совершенно иначе.

Завершите экскурсию приятным полетом над лазурным побережьем Тихого океана вдоль живописных берегов и роскошных пляжей Санта-Моники, Пасифик Палисейдс, Венис-Бич и Марины дель Рей. Не откажите себе в удовольствии понаблюдать с воздуха за многочисленными гранями невероятно разнообразного облика одного из самых ярких городов Америки, насладиться пейзажами бескрайних просторов и прочувствовать всю свободу полета!