Полет на вертолете в Лос-Анджелесе: уникальное путешествие над городом и морем
Тур специально разработан для тех, кто желает осмотреть город со всех сторон за очень короткий период времени.
Экскурсия гармонично сочетает в себе все краски Лос-Анджелеса — роскошные городские районы, популярные достопримечательности и океанские пейзажи.
Экскурсия гармонично сочетает в себе все краски Лос-Анджелеса — роскошные городские районы, популярные достопримечательности и океанские пейзажи.
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Что вас ожидает:
- Беверли-Хиллз
- Западный Голливуд
- Голливудские холмы
- Санта-Моника
- Пасифик Палисейдс
- Венис-Бич
- Марина дель Рей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город ангелов: элитный район, холмы Голливуда и лазурное побережьеВаше путешествие начнется с полета над одним из самых дорогих районов Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз, в котором проживает звездная элита города. Их роскошные виллы надежно спрятаны за высокими заборами, поэтому оценить всю прелесть изысканных особняков и узнать, что находится на территории поместий, возможно только с высоты птичьего полета.
После знакомства со звездными домами, Вы осмотрите остальную, уже более доступную, часть Города Ангелов. Вы пролетите над Голливудскими холмами и почти коснетесь легендарной надписи «HOLLYWOOD», увидите спорткомплекс Доджер, знаменитую улицу Сансет Стрип, концертный зал им. Уолта Диснея, обсерваторию Гриффита, Голливуд Боул и многое другое. С высоты птичьего полета городские достопримечательности выглядят совершенно иначе.
Завершите экскурсию приятным полетом над лазурным побережьем Тихого океана вдоль живописных берегов и роскошных пляжей Санта-Моники, Пасифик Палисейдс, Венис-Бич и Марины дель Рей. Не откажите себе в удовольствии понаблюдать с воздуха за многочисленными гранями невероятно разнообразного облика одного из самых ярких городов Америки, насладиться пейзажами бескрайних просторов и прочувствовать всю свободу полета!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полет на вертолете
- Что не входит
- Трансфер от отеля и обратно
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 48 минутБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Продолжительность тура — 45 минут
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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