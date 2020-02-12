51 отзыв оставили туристы

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Влюбиться в Лос-Анджелес

Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле

5
51 отзыв
Людмила
Людмила – Гид из Лос-Анджелеса
Я приоткрою секреты съемок, расскажу, как проходят выступления групп и как формируется мировой музыкальный вкус.

Поделюсь особенностями менталитета американцев и непростыми этапами адаптации в новой стране.

Вы также обязательно узнаете историю 📖 города и поймете, почему так много людей желают здесь оказаться.

Программа насыщена активными прогулками в окружении калифорнийской природы, местами съемок культовых фильмов и секретных локаций!
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • $375 за экскурсию

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Влюбиться в Лос-Анджелес
Влюбиться в Лос-Анджелес

Что вас ожидает

Понять LA
Лос-Анджелес огромен, уникален и весьма далек от того, что, как правило, ассоциируется у европейского жителя со словом «город». Он включает в себя километры широченных пляжей, является мировой столицей ⭐️ кинематографа, а также родиной известнейших музыкантов планеты. Именно здесь живут и творят звёздные личности.
ЛА — это смесь этнических групп и культур, лучшее место для веганов и просто следящих за собой, город 🏙️ невероятной природы, контрастных районов и автолюбителей, рассекающих по ним в крутых тачках.

ЛА с ветерком
Мы начнем с велопрогулки по любимому у местного населения району — Venice Beach, где царит дух свободы, творчества, самовыражения и любви. Прокатимся по побережью океана от калифорнийской Венеции до пирса, где заканчивается легендарное шоссе Route 66. Дальше будем перемещаться уже на автомобиле 🚘. Примерим на себя гламурную атмосферу Rodeo Drive, разглядывая себя в витринах шикарных бутиков и высматривая звезд в районе «Золотого треугольника», наведаемся в гости к ведьме из Beverly Hills, а после промчимся по разноцветным пешеходным переходам под радужными флагами эпатажной части West Hollywood.

Легенды музыки
Вскоре окажемся на насыщенном, оживленном и популярном Sunset Strip. Здесь невозможно не окунуться в музыкальную историю 📖, которая разворачивалась в известных на весь мир клубах и барах 🍹. Я расскажу об известных исполнителях и вспомню интересные истории из их жизни, после чего покажу вам Hollywood Blv, где у мужчин будет возможность помериться бицепсами с Арнольдом Шварценеггером, а у дам — ножками с Мэрилин Монро. Мы притворимся актерами и поднимемся по «оскаровской» лестнице, после чего отыщем среди 2500 голливудских звезд ту самую, увековечившую заслуги вашего главного кумира, и сделаем с ней креативное сэлфи.

День в сказке: панорамный вид
Мы сможем перекусить в скрытом от внешних глаз, но очень колоритном и популярном среди калифорнийцев Farmers Market, где после вкусного обеда вам, пожалуй, захочется прокатиться на Бостонском трамвайчике образца 1950 года.
Также вы сможете поблуждать среди 202 винтажных фонарей и пройтись под парящим над головой 300-тонным камнем!

Собрав весь калейдоскоп образов города вместе, направимся на, пожалуй, одну из его самых красивых 🤩 смотровых площадок. Здесь на закате Лос-Анджелес раскроет вам свои объятия, подмигивая тысячей огней и убаюкивая стрекотанием сверчков. И вот так познакомившись с ним, вы неожиданно узнаете в его просторах самого себя!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 включено сопровождение гида (без машины) и аренда одного велосипеда
  • Дополнительно оплачивается аренда комфортного транспорта с водителем — от $250 (1-3 человека). Точная стоимость транспорта уточняется при запросе и зависит от размера группы. Плюс аренда велосипедов для 2 и более человек — от $14/чел.
  • Возможно составление индивидуального, тематического маршрута по вашим интересам
Начало и место завершения
🚩 в районе пирса Санта-Моники
Влюбиться в Лос-Анджелес
Влюбиться в Лос-Анджелес
Влюбиться в Лос-Анджелес
Влюбиться в Лос-Анджелес
Влюбиться в Лос-Анджелес
Влюбиться в Лос-Анджелес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Привет, друзья! Меня зовут Людмила. За время, что живу в Городе Ангелов, мы с ним прошли не простые стадии «отношений», начиная от неприязни при первой встрече, привыканию к характерам друг друга и полному принятию... а не так давно обнаружила себя по уши влюбленной в место, в котором посчастливилось жить. За плечами опыт проезда через всю страну из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, включая культовую Трассу 66, туры по Национальным Паркам, и множество авторских экскурсий и встреч в ЛА. Своей основной задачей вижу не только знакомство вас со знаковыми местами, но также возможность передать состояние вдохновения, подъема и желания раскрывать себя с новой стороны. А удивительные «декорации» Калифорнии отлично нам в этом помогут:) Приглашаю окунуться в атмосферу одного из самых многогранных городов мира и прожить один день так, как вы сможете только оказавшись в ЛА!
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51 отзыв оставили туристы

12 февраля 2020
Спасибо большое ребятам за отличную экскурсию! Были компанией 3 человека, брали в прокат минивэн- Людмила сама все организовала. Очень легкая, содержательная экскурсия, особенно, когда ты можешь выделить на город только один день. Сами бы в жизни не смогли бы таким образом посмотреть город - однозначно советую, город совершенно прекрасен. И если Вы воспримите отрицательно город, то, возможно, вы просто не встретили правильного гида. Такого, как Людмила! Ребята из Подольска
24 января 2020
С Людмилой этот день прошёл так, что захотелось продолжения в ближайшее время ! а это значит, что было комфортно, интересно и с душой! Подход к экскурсии был индивидуальный, учтены все мои пожелания. ! Людмиле огромное спасибо!!!!!
Наталья
22 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно именно благодаря способности Людмилы понять, что было бы интересно мне увидеть и услышать. Экскурсия в прямом смысле слова индивидуальная, что очень ценно. Людмила как гид отлично знает город и окрестности, поэтому перемещаться на авто было совсем несложно. Более того, Людмила на протяжении всей экскурсии рассказывала и делилась интересными фактами из жизни и истории города и пригородов, а также полезными рекомендациями. Во время экскурсии и правда влюбляешься в ЛА! За интересными беседами и рассказами, посещением прекрасных и видовых локаций, время пролетело незаметно. Остались только положительные впечатления и эмоции, за что Людмиле огромная благодарность! Если выбираете экскурсию для знакомства с ЛА, то настоятельно рекомендую выбрать эту экскурсию и влюбиться ЛА.
11 ноября 2019
Наикрутейшая экскурсия! Рекомендую!! Ооооооочень позитивная девушка, интересный рассказчик, а главное, она подстроит маршрут исключительно под вас. Никаких стандартов и шаблонов, только ваши пожелания! Мы столько мест успели увидеть, я в восторге! И даже такие места, куда самостоятельно и не очень-то попадешь! Брала экскурсию с машиной, без машины будет сложновато. Ребята оч клевые!! Большое спасибо вам!
9 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия! Людмила со стороны местного жителя показала жизнь и разнообразные районы Лос Анжелеса! Спасибо большое!
5 сентября 2019
Очень интересная экскурсия. Людмила очень хорошо знает город, его историю. Делает свою работу с душой. Очень помогла своими подсказками по интересным местам нашего дальнейшего маршрута по Америке.
31 августа 2019
Экскурсия супер: гармонична, действительно индивидуальна (шаг влево/вправо от программы делается легко и непринуждённо, а ваши предпочтения гид улавливает налету и делает очень правильные и нужные именно вам акценты), интересна и динамична! И отличным бонусом к экскурсии является сам гид - очень добрый, позитивный и интересный человек )))) Да, и ещё, Людмила очень круто фоткает!
Victor
18 августа 2019
Замечательная экскурсия. Очень интересно и увлекательно! Рекомендуем!
28 апреля 2019
Были вчера на экскурсии, нам очень понравилось). Можем смело рекомендовать. Спасибо большое Людмиле! Анна
31 марта 2019
Людмила провела две великолепные экскурсии по ЛА. Буду рекомендовать друзьям. Спасибо
28 марта 2019
Цель была непростая - получить "ощущение города" за один день. в смысле районов, их расположения, интересных мест, особенностей и тд. Экскурсия понравилась, все что хотел - увидел, запомнил или сфотографировал. Даже на великах по пляжу прокатились. Людмила, спасибо!
3 марта 2019
Были семьёй с детьми, всё понравилось. В Лос-Анджелесе второй раз и хотелось что-то новенькое узнать чего не знали и где небыли, в итоге мы остались довольны
21 февраля 2019
Очень круто! Спасибо!
23 января 2019
Нам понравилось. Содержательно, красочно, интересно. Людмила молодец!
20 января 2019
Экскурсия очень понравилась! Людмила замечательный рассказчик, прекрасно знает город и много интересных подробностей о жизни в ЛА. Провела с нами весь день, с утра до позднего вечера. Было очень интересно. Всем советую взять эту экскурсию если у вас будет свободный день в Лос-Анжелес, не пожалеете!
Ещё 36 отзывов

Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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