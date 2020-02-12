51 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Понять LA

Лос-Анджелес огромен, уникален и весьма далек от того, что, как правило, ассоциируется у европейского жителя со словом «город». Он включает в себя километры широченных пляжей, является мировой столицей ⭐️ кинематографа, а также родиной известнейших музыкантов планеты. Именно здесь живут и творят звёздные личности.

ЛА — это смесь этнических групп и культур, лучшее место для веганов и просто следящих за собой, город 🏙️ невероятной природы, контрастных районов и автолюбителей, рассекающих по ним в крутых тачках.

ЛА с ветерком

Мы начнем с велопрогулки по любимому у местного населения району — Venice Beach, где царит дух свободы, творчества, самовыражения и любви. Прокатимся по побережью океана от калифорнийской Венеции до пирса, где заканчивается легендарное шоссе Route 66. Дальше будем перемещаться уже на автомобиле 🚘. Примерим на себя гламурную атмосферу Rodeo Drive, разглядывая себя в витринах шикарных бутиков и высматривая звезд в районе «Золотого треугольника», наведаемся в гости к ведьме из Beverly Hills, а после промчимся по разноцветным пешеходным переходам под радужными флагами эпатажной части West Hollywood.

Легенды музыки

Вскоре окажемся на насыщенном, оживленном и популярном Sunset Strip. Здесь невозможно не окунуться в музыкальную историю 📖, которая разворачивалась в известных на весь мир клубах и барах 🍹. Я расскажу об известных исполнителях и вспомню интересные истории из их жизни, после чего покажу вам Hollywood Blv, где у мужчин будет возможность помериться бицепсами с Арнольдом Шварценеггером, а у дам — ножками с Мэрилин Монро. Мы притворимся актерами и поднимемся по «оскаровской» лестнице, после чего отыщем среди 2500 голливудских звезд ту самую, увековечившую заслуги вашего главного кумира, и сделаем с ней креативное сэлфи.

День в сказке: панорамный вид

Мы сможем перекусить в скрытом от внешних глаз, но очень колоритном и популярном среди калифорнийцев Farmers Market, где после вкусного обеда вам, пожалуй, захочется прокатиться на Бостонском трамвайчике образца 1950 года.

Также вы сможете поблуждать среди 202 винтажных фонарей и пройтись под парящим над головой 300-тонным камнем!

Собрав весь калейдоскоп образов города вместе, направимся на, пожалуй, одну из его самых красивых 🤩 смотровых площадок. Здесь на закате Лос-Анджелес раскроет вам свои объятия, подмигивая тысячей огней и убаюкивая стрекотанием сверчков. И вот так познакомившись с ним, вы неожиданно узнаете в его просторах самого себя!

Организационные детали