Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Чикаго на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 54 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Чикаго - родина небоскребов Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит $240 за всё до 6 чел. На машине 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Чикаго покоряет с первого взгляда Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города $350 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 29 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать в Чикаго Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города Начало: У отеля «Интерконтиненталь» $250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чикаго

В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Чикаго Самое главное Военно-морской пирс 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре: Сколько стоит экскурсия по Чикаго в сентябре 2025 Сейчас в Чикаго в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 350. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

