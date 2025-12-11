Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Завтра в 10:00
13 дек в 15:00
$375 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Погрузитесь в мир Гранд Каньона: захватывающие виды, интересные истории и незабываемые впечатления. Включены транспорт и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$850 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$525 за всё до 5 чел.
