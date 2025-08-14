Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
«Пройдемся по первой улице Лос-Анджелеса и побываем в самом старом доме города — ему 200 лет»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
«Проедем по улицам, где живут знаменитости, и заглянем на шопинг-авеню, ставшую символом роскоши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$587
$690 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Лос-Анджелесу - на кабриолете
Краски, запахи, звуки, прикосновения ветра - в поездке по главным достопримечательностям города
Начало: У места вашего проживания
«Поездка на кабриолете позволит почувствовать Лос-Анджелес всем телом — ветер, шум улиц и запах океана станут частью вашего маршрута»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
- ТТатьяна14 августа 2025Дмитрий очень приятный молодой человек! Учел все наши пожелания. Показал Лос-Анджелес с разных сторон 👍
- ААртем6 августа 2025Для нас это было первое посещение LA и содержание экскурсии полностью закрыло запрос на просмотр основных туристических объектов. Программа насыщенная,
