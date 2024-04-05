1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
История города Ангелов: Путешествие по красочному Downtown Лос-Анджелеса
Откройте для себя сердце Лос-Анджелеса, где история и современность сливаются в едином ритме жизни Downtown
Начало: Chinatown, Los Angeles
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $371 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Побережье Лос-Анджелеса: от Малибу до Марина Дель Рэй
Погрузитесь в мир калифорнийской красоты с экскурсией по знаменитым пляжам и районам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Юниверсал Студио: путешествие в мир кино и аттракционов
Подарите себе и своей семье незабываемый день в мире кино и развлечений в Юниверсал Студио Лос-Анджелес
Начало: Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$680 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин: путешествие и вкус
Погрузитесь в атмосферу Санта-Барбары, почувствуйте дух Дании в Солванг и насладитесь вкусом калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖеня5 апреля 2024Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун! Спасибо Влад!
- ЛЛеонид29 апреля 2023Очень продуманная насыщенная экскурсия идеально подходит для тех, кто в городе впервые. Влад очень хорошо продумал маршрут и несмотря на
- ТТатьяна4 апреля 2023Очень интересная экскурсия! Нетипичный взгляд на Лос Анжелес. За несколько часов прогулки по Лос Анжелесу Влад сумел показать нам этот город с абсолютно разных сторон, рассказать его историю. Всем рекомендую ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Пешеходные»
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