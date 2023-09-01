Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство

Пешеходная экскурсия по Лос-Анджелесу: знакомство с его историей и культурой

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Столица шоу-бизнеса, крупнейший центр по производству того, что во всем мире называется Американской Мечтой, Лос-Анджелес — это город, о котором не раз слышал каждый! Я приглашаю Вас отправиться в удивительное путешествие по самым интересным местам этого необыкновенного мегаполиса.
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
Лос-Анджелес и Голливуд - экспресс-знакомство
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Что вас ожидает:

  • Беверли-Хиллс
  • Голливуд
  • Даунтаун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по роскошному районуОдин из самых дорогих городов в Америке — Беверли-Хиллс, лучшее место для шопинга Родео Драйв и знаменитый отель «Беверли Уилшер», где происходило действие фильма «Красотка». Затем мы заедем в спальную часть Беверли-Хиллс, где увидим несколько домов знаменитостей, в том числе особняк нефтяного магната Эдварда Дохини. Сансет Стрип удивит наличием огромного количества рок-клубов, баров, ресторанов и шикарных отелей. Голливудский вояжНа Аллее Славы у Вас будет возможность найти звезды своих любимых актеров и музыкантов, а на площадке перед китайским кинотеатром — прикоснуться к их отпечаткам. Мы увидим театр «Dolby», в котором проходит церемония вручения Оскаров, и пройдем по «Оскаровской лестнице»! После этого мы поднимемся на Голливудские холмы и остановимся на лучшей обзорной площадке, откуда можно сфотографировать надпись «Голливуд», также я покажу замок, в котором живет Мадонна, и удивительное по красоте озеро с одноименным названием. Путешествие во времениВ деловом сердце города мы увидим поразительное сочетание прошлого и настоящего, которое расскажет нам об истории города Ангелов. Мы посетим старую часть города, где находятся исторические памятники и первые строения, а после проедем по улицам нового даунтауна, с множеством небоскребов, уникальным концертным залом Уолта Диснея и Стэйплс Центром, домашней площадкой Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Кингз.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Место встречи определяется с гидом по договоренности. Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 для уточнения информации (Есть Вайбер и WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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