Беверли-Хиллс Один из самых дорогих городов в Америке — Беверли-Хиллс, лучшее место для шопинга Родео Драйв и знаменитый отель «Беверли Уилшер», где происходило действие фильма «Красотка». Затем мы заедем в спальную часть Беверли-Хиллс, где увидим несколько домов знаменитостей, в том числе особняк нефтяного магната Эдварда Дохини. Сансет Стрип удивит наличием огромного количества рок-клубов, баров, ресторанов и шикарных отелей.

Голливуд На Аллее Славы у Вас будет возможность найти звезды своих любимых актеров и музыкантов, а на площадке перед китайским кинотеатром — прикоснуться к их отпечаткам. Мы увидим театр «Dolby», в котором проходит церемония вручения Оскаров, и пройдем по «Оскаровской лестнице»! После этого мы поднимемся на Голливудские холмы и остановимся на лучшей обзорной площадке, откуда можно сфотографировать надпись «Голливуд», также я покажу замок, в котором живет Мадонна, и удивительное по красоте озеро с одноименным названием «Голливуд». Даунтаун В деловом сердце города мы увидим поразительное сочетание прошлого и настоящего, которое расскажет нам об истории города Ангелов. Мы посетим старую часть города, где находятся исторические памятники и первые строения, а после проедем по улицам нового даунтауна, с множеством небоскребов, уникальным концертным залом Уолта Диснея и Стэйплс Центром, домашней площадкой Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Кингз. Санта-МоникаОдин из самых красивых прибрежных городов на западном побережье Америки! Мы прогуляемся по знаменитому пирсу, на котором находится парк аттракционов, а также у Вас будет возможность пообедать в одном из фешенебельных ресторанов, предлагающих морские деликатесы.