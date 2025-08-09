Чуть более 100 лет назад практически вся Флорида была большим болотом. Там, где сейчас находится Майами, гуляли аллигаторы. С приходом человека жизнь в этих местах круто изменилась — часть болот осушили, проложили дороги. Однако люди сохранили заповедные зоны дикой природы, куда можно добраться только по воде и только на аэроглиссере. Вот туда мы и направимся.

Описание экскурсии

Сафари по национальному парку «Эверглейдс» — это не поход в зоопарк. Мы никогда не знаем, на кого из диких животных нам удастся посмотреть. Но в подавляющем большинстве случаев у вас будет возможность увидеть аллигаторов (иногда с детёнышами), многочисленных птиц, черепах, большое количество разной рыбы и других обитателей бескрайних просторов парка.

Сначала вы прокатитесь на аэролодке, а затем прогуляетесь по деревянной тропинке, проложенной прямо через болото, и окажетесь в самом центре местной экосистемы.

Во время прогулки:

Увидите своими глазами, как выглядела земля Флориды ещё 100 с небольшим лет назад

Узнаете историю освоения этих земель и послушаете, как первые поселенцы боролись здесь с суровой природой и местными индейцами

Я расскажу об одном из древнейших видов животных на нашей планете. Объясню, чем аллигаторы отличаются от крокодилов и как они оказались во Флориде, проделав невероятный путь — как в территориальном, так и в эволюционном значении

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-4 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 5-7 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном.

Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах, уточните условия трансфера перед бронированием

