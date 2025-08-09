Чуть более 100 лет назад практически вся Флорида была большим болотом. Там, где сейчас находится Майами, гуляли аллигаторы. С приходом человека жизнь в этих местах круто изменилась — часть болот осушили, проложили дороги.
Однако люди сохранили заповедные зоны дикой природы, куда можно добраться только по воде и только на аэроглиссере. Вот туда мы и направимся.
Описание экскурсии
Сафари по национальному парку «Эверглейдс» — это не поход в зоопарк. Мы никогда не знаем, на кого из диких животных нам удастся посмотреть. Но в подавляющем большинстве случаев у вас будет возможность увидеть аллигаторов (иногда с детёнышами), многочисленных птиц, черепах, большое количество разной рыбы и других обитателей бескрайних просторов парка.
Сначала вы прокатитесь на аэролодке, а затем прогуляетесь по деревянной тропинке, проложенной прямо через болото, и окажетесь в самом центре местной экосистемы.
Во время прогулки:
- Увидите своими глазами, как выглядела земля Флориды ещё 100 с небольшим лет назад
- Узнаете историю освоения этих земель и послушаете, как первые поселенцы боролись здесь с суровой природой и местными индейцами
- Я расскажу об одном из древнейших видов животных на нашей планете. Объясню, чем аллигаторы отличаются от крокодилов и как они оказались во Флориде, проделав невероятный путь — как в территориальном, так и в эволюционном значении
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-4 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 5-7 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном.
- Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах, уточните условия трансфера перед бронированием
Дополнительные расходы
- Часть путешествия проходит по воде. Билет на групповую лодку — $50 за чел. или $370 за индивидуальную лодку
- Еда, напитки, сувениры — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Майами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 327 туристов
Живу в США с 2010 года, провожу экскурсии в Майами и по всей стране. Дружелюбен, тактичен, профессионален. Не превращаю экскурсии в скучные лекции. Со мной вы узнаете историю и познакомитесь с местной культурой и бытом. Всегда открыт к любым вопросам. Люблю историю США, современное искусство, кино, технологии, архитектуру и дизайн — с удовольствием поделюсь всем, что знаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 авг 2025
Экскурсия в Эверглейдс прошла увлекательно, комфортно и в дружеской атмосфере. Артём эрудированный гид, обладает обширными знаниями. Мы прекрасно провели время.
А
Александр
5 мая 2025
Отличная экскурсия в Эверглейдз! Всё прошло очень здорово. Особенно хочется отметить нашего гида Артёма. Он просто супер — интересный, лёгкий в общении, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Рассказы были нескучными, маршрут — продуманным, а атмосфера — максимально дружелюбной. Тур прошёл на одном дыхании и оставил только позитивные эмоции. Спасибо Артёму за классный опыт! Очень рекомендуем!
Е
Евгений
18 янв 2025
Великолепный экскурсовод! Сделал наш день! Купили 1 экскурсию, вначале, потом добрали еще 2!!!!! Приедем в следующий раз в Майами, съездим с Артемом еще. Это 10 из 10
Входит в следующие категории Майами
