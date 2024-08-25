13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр Кеннеди
Посетить единственный действующий космодром в мире, открытый для публики
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
750$675 за всё до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов и Хемингуэя
Путешествие по дороге океана и неба на Ки-Уэст. Узнайте о жизни Хемингуэя, покормите тарпонов и насладитесь морепродуктами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурсун25 августа 2024Потрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепный рассказчик, видно что очень
- ННадежда27 июля 2024Потрясающая экскурсия! Понравилось всем: и взрослым, и детям. Даже маленький ребенок в 3 года рассказывала то, что узнала на экскурсии.
- ЕЕлизавета22 июля 2024Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение от Артема и решились.
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Необычные»
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