Необычные экскурсии по Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Майами на русском языке, цены от $675, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
На машине
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр Кеннеди
Посетить единственный действующий космодром в мире, открытый для публики
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
750$675 за всё до 7 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов и Хемингуэя
Путешествие по дороге океана и неба на Ки-Уэст. Узнайте о жизни Хемингуэя, покормите тарпонов и насладитесь морепродуктами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Турсун
    25 августа 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Потрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепный рассказчик, видно что очень
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    увлечен и глубоко знает тему, охотно делится интересной информацией, причем на любую тему, также подсказывает выигрышные места для фотографий- в общем- мечта любого туриста! Обязательно будем еще обращаться к Артему👍🏽👌🏽👍🏽

    Потрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепныйПотрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепныйПотрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепный
  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Потрясающая экскурсия! Понравилось всем: и взрослым, и детям. Даже маленький ребенок в 3 года рассказывала то, что узнала на экскурсии.
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    Благодарим всей семьей Артема за грамотно составленный маршрут, заботу и знания👍Много путешествуем и точно знаем, что, когда человек любит то, что делает, результат всегда превосходный. Это как раз тот случай. Обязательно вернемся. Всем рекомендуем эту экскурсию!

  • Е
    Елизавета
    22 июля 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение от Артема и решились.
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    Реальность превзошла все ожидания. Время в пути (3,5часа) пролетели как 20 минут. Столько информации об истории Майами, знаменитых архитекторах, изюминках города мы не получали ни из одних источников. Артем подробно рассказал о каждом районе, который мы проезжали, плюсы и минусы как для туристов, так и для жителей. Поражают и научные знания Артема о развитии космоса, исторические события, поворотные точки в развитии освоения космического пространства не только Америки, но и во всем мире. В самом центре все было организовано четко и быстро. Мы получили скидку, обходили возможные очереди, всегда знали лучший ракурс для просмотра шоу и для наиболее лучших фотографий. Если у вас есть трудности с английским языком, Артем сделает для вас синхронный перевод. Очень подкупает внимательное отношение Артема - любое желание (еда, остановка в дороге, покупка сувениров) тут же находит отклик. И все это без суеты, очень спокойно и на позитиве. Незабываемые впечатления, длительная экскурсия прошла без усталости, на феерических эмоциях. Спасибо огромное Артему, теперь мы знаем, кого рекомендовать друзьям и знакомым в Майами!! И спасибо команде Tripster за то, что работаете с лучшими!

    Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Космический центр NASA на мысе Канаверал
  2. Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
  3. Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
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Сколько стоит экскурсия по Майами в ноябре 2024
Сейчас в Майами в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 675 до 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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