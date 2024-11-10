Уникальный опыт – экскурсии в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Майами на русском языке, цены от $450, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
8 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
На машине
скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр Кеннеди
Погрузитесь в мир космонавтики: от Майами до центра Кеннеди, где Илон Маск запускает свои корабли. Уникальные артефакты и захватывающие истории ждут вас
6 янв в 08:00
7 янв в 08:00
750$638 за всё до 7 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 ноября 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Экскурсия в космический центр NASA превзошла все ожидания! Артем организовал ее наилучшим образом, согласовывал все детали поездки, предлагал разные варианты
    читать дальше

    для большего удобства. Экскурсовод отлично знает материал, увлечён темой космоса, смог заинтересовать детей- подростков. Им было очень интересно! Взрослый турист тоже значительно расширил кругозор. В самом центре ребятам понравилась возможность управлять летательными аппаратами и доступ к пультам управления. Всё очень наглядно! Дорога до центра неутомительная, транспорт - отличный, Артём - интересный собеседник, приятен в общении. Рекомендуем!

    Экскурсия в космический центр NASA превзошла все ожидания! Артем организовал ее наилучшим образом, согласовывал все детали
  • А
    Анна-Мария
    8 ноября 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Артем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в том числе, часто, к счастью,
    читать дальше

    очень хороших. Но, пожалуй, по впечатлению, Артем на первом месте. Экскурсию планировали заранее. Нужно было занять день вылета (вылетали в 11.30 вечера) + это был выходной и папа не был занят работой. Поскольку космосом интересуемся мы все в семье, вопросов, на какую экскурсию ехать, не было. Спасибо Артему, обсудили сразу все нюансы, от времени выезда до машины, в которой поедем. Сама поездка выдалась отличной (и дождливая погода ничего не испортила). Артем подходил ко всем вопросам очень внимательно, от наличия воды в машине, помощи с погрузкой чемоданов, до помощи с фотографиями нас вместе и выбора места питания на дороге (заезжали на заправку Wawa — есть хорошая еда на любой вкус, то есть не типичный фастфуд). Очень много было информации, но ничего лишнего, никакой перегрузки датами или «информации по учебнику». Артем очень открытый к вопросам, приветливый и профессиональный. Искренне рекомендую другим и сами еще вернемся на другие экскурсии (хотя в НАСА хотим еще раз, уже без спешки).

    Артем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в томАртем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в томАртем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в томАртем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в том
  • С
    Станислава
    5 ноября 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Экскурсия потрясающая - как для любителей и знатоков, так и для детей. Вся информация подается в формате приключения, погружает в
    читать дальше

    атмосферу первых запусков, есть игровые аттракционы для детей. Количество павильонов и экспонатов позволяет с восторгом провести в центре целый день! Артем грамотный рассказчик, отлично разбирается в истории космонавтики и знает центр вдоль и поперек. С ним было очень интересно и душевно! Он заботился о нас все время, подобрал удобные даты для посещения центра, рассказал много важных деталей в ходе поездки, подсказал где и когда лучше сделать фото без толпы и провел незабываемую экскурсию. P.S: Конец октября - прекрасное время для космического путешествия! Погода была прекрасная и народа не очень много.

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Космический центр NASA на мысе Канаверал
  2. Космический центр Кеннеди: отсюда Илон Маск запускает свои корабли
  3. Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Майами в декабре 2024
Сейчас в Майами в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 850 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 8 ⭐ отзывов, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль