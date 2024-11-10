13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр Кеннеди
Погрузитесь в мир космонавтики: от Майами до центра Кеннеди, где Илон Маск запускает свои корабли. Уникальные артефакты и захватывающие истории ждут вас
6 янв в 08:00
7 янв в 08:00
750$638 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 ноября 2024Экскурсия в космический центр NASA превзошла все ожидания! Артем организовал ее наилучшим образом, согласовывал все детали поездки, предлагал разные варианты
- ААнна-Мария8 ноября 2024Артем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в том числе, часто, к счастью,
- ССтанислава5 ноября 2024Экскурсия потрясающая - как для любителей и знатоков, так и для детей. Вся информация подается в формате приключения, погружает в
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Уникальный опыт»
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