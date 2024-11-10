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очень хороших. Но, пожалуй, по впечатлению, Артем на первом месте. Экскурсию планировали заранее. Нужно было занять день вылета (вылетали в 11.30 вечера) + это был выходной и папа не был занят работой. Поскольку космосом интересуемся мы все в семье, вопросов, на какую экскурсию ехать, не было. Спасибо Артему, обсудили сразу все нюансы, от времени выезда до машины, в которой поедем. Сама поездка выдалась отличной (и дождливая погода ничего не испортила). Артем подходил ко всем вопросам очень внимательно, от наличия воды в машине, помощи с погрузкой чемоданов, до помощи с фотографиями нас вместе и выбора места питания на дороге (заезжали на заправку Wawa — есть хорошая еда на любой вкус, то есть не типичный фастфуд). Очень много было информации, но ничего лишнего, никакой перегрузки датами или «информации по учебнику». Артем очень открытый к вопросам, приветливый и профессиональный. Искренне рекомендую другим и сами еще вернемся на другие экскурсии (хотя в НАСА хотим еще раз, уже без спешки).