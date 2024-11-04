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рук, отбивались от нахальных пеликанов, покормили акулу-няньку там же, такой аттракцион вы не забудете никогда! Прокатились по семимильной дороге- представляете дорога, а вокруг океан!!! Это нечто невероятное! Обед в аутентичном ресторане, где буквально за 20$ вам подадут огромную порцию крабовых клешен Про Ки Уэст спойлерить не стану, сами увидите. Просто упомяну что на обратном пути мы застали закат на самом необычном мосту в своей жизни И пару слов про гида- если кататься по Америке- то только с Артемом! Подача материала настолько увлекательна! Наш гид умеет рассказать так, что история встает перед глазами. Он все знает, все расскажет, покажет, где лучше обедать-ужинать, делать покупки, где развлечься! Мы ехали за новым опытом и приключениями, всего получили в избытке, но главное приобрели новых друзей! От всей души- огромная благодарность! Не прощаемся, до новых встреч!