13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов и Хемингуэя
Путешествие по дороге океана и неба на Ки-Уэст. Узнайте о жизни Хемингуэя, покормите тарпонов и насладитесь морепродуктами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Майами за один день
Проведите день в Майами, изучая его контрасты: от небоскрёбов до уютных районов. Откройте для себя уникальные места и атмосферу города
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Сегодня в 08:00
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$650 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
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Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
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Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$450 за всё до 6 чел.
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Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Нескучные экскурсии»
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