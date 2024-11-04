Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Майами на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов и Хемингуэя
Путешествие по дороге океана и неба на Ки-Уэст. Узнайте о жизни Хемингуэя, покормите тарпонов и насладитесь морепродуктами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 6 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Майами за один день
Проведите день в Майами, изучая его контрасты: от небоскрёбов до уютных районов. Откройте для себя уникальные места и атмосферу города
Начало: В вашем отеле в Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 ноября 2024
    Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
    Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды! Чего мы только не увидели- кормили гигантских тарпунов прямо из
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    рук, отбивались от нахальных пеликанов, покормили акулу-няньку там же, такой аттракцион вы не забудете никогда! Прокатились по семимильной дороге- представляете дорога, а вокруг океан!!! Это нечто невероятное! Обед в аутентичном ресторане, где буквально за 20$ вам подадут огромную порцию крабовых клешен Про Ки Уэст спойлерить не стану, сами увидите. Просто упомяну что на обратном пути мы застали закат на самом необычном мосту в своей жизни И пару слов про гида- если кататься по Америке- то только с Артемом! Подача материала настолько увлекательна! Наш гид умеет рассказать так, что история встает перед глазами. Он все знает, все расскажет, покажет, где лучше обедать-ужинать, делать покупки, где развлечься! Мы ехали за новым опытом и приключениями, всего получили в избытке, но главное приобрели новых друзей! От всей души- огромная благодарность! Не прощаемся, до новых встреч!

    Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
  2. Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
  3. Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Майами в декабре 2024
Сейчас в Майами в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 850. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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