Идея этого путешествия — не в галочках на карте. Сюда приезжают за опытом настоящего соприкосновения с природой. Это знакомство с дикой Флоридой, жизнь которой продолжается по своим древним законам.
Вы увидите аллигаторов и птиц в естественной среде, прокатитесь на аэроботе по болотам и поймёте, какой была эта земля задолго до появления городов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- аллигаторов в дикой природе, иногда совсем рядом
- черепах, греющихся на солнце у воды
- болотных и водных птиц — цапель, ибисов, аистов и других обитателей Эверглейдс
- рыбу и прочих животных, населяющих эту экосистему
- при удаче — американского крокодила, который встречается здесь значительно реже
Вы узнаете:
- чем отличаются аллигаторы от крокодилов и почему они живут тут рядом
- как устроена экосистема Эверглейдс и отчего она считается одной из самых хрупких в мире
- почему аллигаторы сыграли ключевую роль в сохранении этих мест
- как жили индейские племена, для которых болота были домом, а не препятствием
- и много другого увлекательного
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Jeep Cherokee или автомобиле аналогичного класса
- Мы заберём вас из отеля в центральной части Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах, пожалуйста, уточните условия трансфера заранее
Дополнительные расходы:
- Групповая прогулка на лодке (airboat) — от $30 до 50 за чел.
- Индивидуальная прогулка на лодке — от $450 за лодку
- Еда и напитки — по желанию
Можно заменить прогулку на аэроботе на автобусную экскурсию по заповеднику. Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 171 туриста
Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё делиться своими открытиями. Мы всегда хотели,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо Екатерине за интересную экскурсию. Забрала нас из отеля, по пути рассказала про Майами и парк Эверглейдс. Билеты на лодку уже были куплены, все прошло интересно. Рекомендую посетить парк, кто будет в Майами
Максим и Катя
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю Вас за обратную связь. До новых встреч!
