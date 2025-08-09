Водная прогулка
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
$450 за всё до 7 чел.
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
Начало: Майами
$100 за всё до 10 чел.
10%
Сафари в Эверглейдс: мир аллигаторов и дикая природа (из Майами)
Замедлиться и увидеть Флориду такой, какой она была веками - миром воды, ветра и травы
$405
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2025Экскурсия в Эверглейдс прошла увлекательно, комфортно и в дружеской атмосфере. Артём эрудированный гид, обладает обширными знаниями. Мы прекрасно провели время.
- ААлександр5 мая 2025Отличная экскурсия в Эверглейдз! Всё прошло очень здорово. Особенно хочется отметить нашего гида Артёма. Он просто супер — интересный, лёгкий
- ЕЕвгений18 января 2025Великолепный экскурсовод! Сделал наш день! Купили 1 экскурсию, вначале, потом добрали еще 2!!!!! Приедем в следующий раз в Майами, съездим с Артемом еще. Это 10 из 10
