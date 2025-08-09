Мои заказы

Экскурсии по воде в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Майами на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
81 отзыв
Водная прогулка
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
На машине
На лодке
4 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
$450 за всё до 7 чел.
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
Начало: Майами
«Вы можете отправиться вдоль побережья с видами на небоскрёбы Майами, полюбоваться роскошными виллами на островах, увидеть знаменитые районы с воды или просто насладиться спокойным круизом по лазурным волнам Атлантики»
$100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 августа 2025
    Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
    Экскурсия в Эверглейдс прошла увлекательно, комфортно и в дружеской атмосфере. Артём эрудированный гид, обладает обширными знаниями. Мы прекрасно провели время.
  • А
    Александр
    5 мая 2025
    Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
    Отличная экскурсия в Эверглейдз! Всё прошло очень здорово. Особенно хочется отметить нашего гида Артёма. Он просто супер — интересный, лёгкий
    читать дальше

    в общении, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Рассказы были нескучными, маршрут — продуманным, а атмосфера — максимально дружелюбной. Тур прошёл на одном дыхании и оставил только позитивные эмоции. Спасибо Артёму за классный опыт! Очень рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    18 января 2025
    Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
    Великолепный экскурсовод! Сделал наш день! Купили 1 экскурсию, вначале, потом добрали еще 2!!!!! Приедем в следующий раз в Майами, съездим с Артемом еще. Это 10 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами;
  2. Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»;
  3. Аренда яхты в Майами - роскошь на воде.
Какие места ещё посмотреть в Майами
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Вилла Визкайя;
  2. Дизайн-дистрикт;
  3. Даунтаун Майами;
  4. Арт-район Винвуд Уоллс;
  5. Фишер-Айленд;
  6. Майами-Бич;
  7. Маленькая Гавана;
  8. Порт Майами;
  9. Самое главное;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Майами в январе 2026
Сейчас в Майами в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные экскурсии в Майами на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026