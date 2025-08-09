Водная прогулка
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Сафари с аллигаторами в нацпарке «Эверглейдс»
Прокатиться на лодке, пройти по болоту и посмотреть на диких животных в естественной среде обитания
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
$450 за всё до 7 чел.
Аренда яхты в Майами - роскошь на воде
Начало: Майами
«Вы можете отправиться вдоль побережья с видами на небоскрёбы Майами, полюбоваться роскошными виллами на островах, увидеть знаменитые районы с воды или просто насладиться спокойным круизом по лазурным волнам Атлантики»
$100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2025Экскурсия в Эверглейдс прошла увлекательно, комфортно и в дружеской атмосфере. Артём эрудированный гид, обладает обширными знаниями. Мы прекрасно провели время.
- ААлександр5 мая 2025Отличная экскурсия в Эверглейдз! Всё прошло очень здорово. Особенно хочется отметить нашего гида Артёма. Он просто супер — интересный, лёгкий
- ЕЕвгений18 января 2025Великолепный экскурсовод! Сделал наш день! Купили 1 экскурсию, вначале, потом добрали еще 2!!!!! Приедем в следующий раз в Майами, съездим с Артемом еще. Это 10 из 10
