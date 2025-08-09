читать дальше в общении, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Рассказы были нескучными, маршрут — продуманным, а атмосфера — максимально дружелюбной. Тур прошёл на одном дыхании и оставил только позитивные эмоции. Спасибо Артёму за классный опыт! Очень рекомендуем!

Отличная экскурсия в Эверглейдз! Всё прошло очень здорово. Особенно хочется отметить нашего гида Артёма. Он просто супер — интересный, лёгкий