Нью-Йорк часто воспринимается как город небоскрёбов и быстрых маршрутов — из точки в точку. Эта прогулка устроена иначе. Вы замедлитесь и увидите город иначе: через архитектуру, искусство и атмосферу Гринвич-Виллидж. Поймёте, почему именно здесь рождались культурные движения и формировался характер Нью-Йорка. Всё это — с паузами на разговоры, фото и кофе.
Описание экскурсии
Гринвич-Виллидж — один из самых атмосферных районов Нью-Йорка
- Вы узнаете историю арки Вашингтона и одноимённого сквера, услышите связанные с ними легенды
- Пройдёте по улицам с элегантными таунхаусами на Вашингтон-стрит и узнаете, что скрывается за их фасадами
- Узнаете историю первого здания музея Уитни и его роль в культурной жизни города
- Заглянете в ретрокафе с особой атмосферой — место, где хочется задержаться
- Пройдёте мимо зданий, которые более 100 лет назад запечатлел на своих картинах Эдвард Хоппер
- Окажетесь в местах съёмок сериалов «Друзья» и «Секс в большом городе»
- Узнаете, какая деталь делает этот район по-настоящему уникальным
Также вы раскроете, почему Гринвич-Виллидж называют душой Нью-Йорка и как здесь зарождались культурные и социальные движения 20 века.
Организационные детали
По желанию сделаем остановку на кофе (оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Вашингтона
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нью-Йорке
Я лицензированный гид, влюблённая в Нью-Йорк. Когда я только приехала, я была как турист — много гуляла, разглядывала фасады, подмечала мелочи, а потом дома читала об увиденном. Постепенно мои наблюдения
от $125 за экскурсию