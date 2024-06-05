Гринвич-Виллидж – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 4 экскурсии в категории «Гринвич-Виллидж» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартный тур по Нью-Йорку
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
96 отзывов
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Манхэттен
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
    читать дальше

    комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍

  • И
    Инна
    2 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
    читать дальше

    разных районах города,увидели,насколько он разнообразен. Дмитрий-прекрасный рассказчик, интеллигентный,спокойный,грамотный, умеет создать приятную атмосферу. Особо хочется отметить замечательный русский язык. Получили большое удовольствие, очень рекомендуем!

  • E
    Eduard
    1 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
    Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросыПрекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросыПрекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы
  • С
    Семен
    30 апреля 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
    читать дальше

    человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день! Гуляла с нами лишние часы, за что спасибо ей огромное, а ещё, Алена не только на экскурсии выкладывает всю душу, она ещё и кладезь полезной информации.,,🔥 Хотите увидеть дом О'Генри? Дом друзей? Где снимали 'секс в большом городе"? А ещё, дом, где жил Бродский. . также, вы узнаете, где вкусно поесть, где лучшие пирожные и кофе, куда пойти потанцевать и многое другое! После целого дня с Алёной, мы не только не устали, а мечтали повторить экскурсию, она зарядила нас таким зарядом положительных эмоций! Пишу этот отзыв от души и ещё раз сердечно благодарю нашего гида, за то, что дала увидеть Нью-Йорк глазами местных 🙏🤩 P S. А ещё, это важно для девушек, Алена круто фотографирует, она сделала моей жене нереальные фото и видео, а мои руки как раз отдохнули от телефона 😂 В общем, всем к Алёне! С дружеским приветом, Семён и Прасковья

  • A
    Andrew
    26 марта 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    5 января 2024
    Знакомьтесь, Манхэттен
    Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Знакомьтесь, Манхэттен
    Автомобильная прогулка удалась, узнали и увидели всё что планировали, и даже больше 👍🏼 спасибо Андрею за экскурсию. В следующий приезд обязательно обратимся ещё

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Гринвич-Виллидж»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нестандартный тур по Нью-Йорку
  2. Знакомьтесь, Манхэттен
  3. Нетуристический Нью-Йорк
  4. Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Гринвич-Виллидж" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 425. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Гринвич-Виллидж», 103 ⭐ отзыва, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам