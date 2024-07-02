4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
12 авг в 09:30
14 авг в 17:00
$250 за всё до 3 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: У Триумфальной арки
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiucija2 июля 2024Мы очень благодарны Алёне за экскурсию, которую зарезервировали в тот же день. Спасибо ей большое за оперативность. Мы много прошли, сами бы столько не увидели, было интересно и информативно.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
- DDiana15 мая 2024Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
- ССемен30 апреля 2024Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Нескучные экскурсии»
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