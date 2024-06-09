Фотосессия в сердце Нью-Йорка

восхитительную деталь города. После фотопрогулки будут обработаны 20 фотографий за каждый час съёмки (цвето - и светокоррекция, лёгкая ретушь) и отправлены по электронной почте в течение 10 дней. Исходные файлы будут загружены в течение 3 дней. За час съёмки можно посетить две локации Нью-Йорка

Описание фото-прогулки

Когда приезжаешь в Нью-Йорк — сразу возникает ощущение, будто попал на съемочную площадку фильма: хочется запечатлеть каждую восхитительную деталь кинематографичного города. Я помогу вам сохранить на память качественные и небанальные снимки на фоне настоящего Нью-Йорка! Забудьте о постановочных и нарочитых фотографиях — вас ждет ненавязчивая прогулка в репортажном стиле с живыми эмоциями, свободными движениями, наполненная неповторимым духом города. Важная информация: После фотопрогулки с каждого часа съемки я обработаю 20 фотографий (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь) и вышлю их в течение 10 дней по электронной почте. За час мы успеем поснимать в двух локациях Нью-Йорка из перечисленных. Исходные файлы будут загружены в течении 3 дней.