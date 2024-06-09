Фотосессия в сердце Нью-Йорка

Фотосессия в Нью-Йорке - это возможность сохранить на память качественные и небанальные снимки на фоне настоящего мегаполиса.
Прогулка в репортажном стиле, полная живых эмоций и свободных движений, поможет вам запечатлеть каждую
Прогулка в репортажном стиле, полная живых эмоций и свободных движений, поможет вам запечатлеть каждую
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Живые и оригинальные фотографии
- 🏙️ Атмосфера настоящего Нью-Йорка
- 🎥 Прогулка в репортажном стиле
- 💡 Профессиональная обработка фото
- 📧 Быстрая доставка готовых снимков
Что можно увидеть
- Улицы Нью-Йорка
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание фото-прогулки
Когда приезжаешь в Нью-Йорк — сразу возникает ощущение, будто попал на съемочную площадку фильма: хочется запечатлеть каждую восхитительную деталь кинематографичного города. Я помогу вам сохранить на память качественные и небанальные снимки на фоне настоящего Нью-Йорка! Забудьте о постановочных и нарочитых фотографиях — вас ждет ненавязчивая прогулка в репортажном стиле с живыми эмоциями, свободными движениями, наполненная неповторимым духом города. Важная информация: После фотопрогулки с каждого часа съемки я обработаю 20 фотографий (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь) и вышлю их в течение 10 дней по электронной почте. За час мы успеем поснимать в двух локациях Нью-Йорка из перечисленных. Исходные файлы будут загружены в течении 3 дней.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Times Square
Завершение: Wall Street
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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