Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Оценить великолепную частную коллекцию старинной западноевропейской живописи

Собрание американского промышленника Генри Фрика поразит вас количеством мировых шедевров.

Вы оцените работы Брейгеля, Рембрандта, Ван Дейка, Эль Греко, Гойи и других мастеров западноевропейской живописи.

По завещанию владельца картины коллекции никогда не покидают стены особняка — их можно увидеть только здесь.
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по залам прекрасного старинного особняка на Пятой авеню, вы:

  • Раскроете, что не умел рисовать гениальный Рембрандт
  • Познакомитесь с полотнами Гольбейна и погрузитесь во времена Тюдоров
  • Насладитесь игривостью стиля рококо
  • Расшифруете особенности английского портрета и насладитесь природой Констебля
  • Оцените французские пейзажи на картинах Коро

И многое другое!

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость — 22$ с человека. Для гида билет покупать не нужно.
  • В музее запрещено фотографировать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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