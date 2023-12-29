Оценить великолепную частную коллекцию старинной западноевропейской живописи
Собрание американского промышленника Генри Фрика поразит вас количеством мировых шедевров.
Вы оцените работы Брейгеля, Рембрандта, Ван Дейка, Эль Греко, Гойи и других мастеров западноевропейской живописи.
По завещанию владельца картины коллекции никогда не покидают стены особняка — их можно увидеть только здесь.
Вы оцените работы Брейгеля, Рембрандта, Ван Дейка, Эль Греко, Гойи и других мастеров западноевропейской живописи.
По завещанию владельца картины коллекции никогда не покидают стены особняка — их можно увидеть только здесь.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя по залам прекрасного старинного особняка на Пятой авеню, вы:
- Раскроете, что не умел рисовать гениальный Рембрандт
- Познакомитесь с полотнами Гольбейна и погрузитесь во времена Тюдоров
- Насладитесь игривостью стиля рококо
- Расшифруете особенности английского портрета и насладитесь природой Констебля
- Оцените французские пейзажи на картинах Коро
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость — 22$ с человека. Для гида билет покупать не нужно.
- В музее запрещено фотографировать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Нью-Йорке
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.
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