Собрание американского промышленника Генри Фрика поразит вас количеством мировых шедевров.
Вы оцените работы Брейгеля, Рембрандта, Ван Дейка, Эль Греко, Гойи и других мастеров западноевропейской живописи.
По завещанию владельца картины коллекции никогда не покидают стены особняка — их можно увидеть только здесь. Упускать такой шанс не стоит!
Вы оцените работы Брейгеля, Рембрандта, Ван Дейка, Эль Греко, Гойи и других мастеров западноевропейской живописи.
По завещанию владельца картины коллекции никогда не покидают стены особняка — их можно увидеть только здесь. Упускать такой шанс не стоит!
Описание экскурсии
- Вы раскроете, что не умел рисовать гениальный Рембрандт
- Познакомитесь с полотнами Гольбейна и погрузитесь во времена Тюдоров
- Увидите лица тех, чьи головы отрубил Генрих VIII
- Насладитесь игривостью стиля рококо
- Расшифруете особенности английского портрета и насладитесь природой Констебля на полотнах Буше
- Оцените французские пейзажи на картинах Камиля Коро
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость — $30 с человека. Покупать билет для гида не нужно
- В музее запрещено фотографировать
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Елена - очень эрудированный и интересный человек, с искрометным чувством юмора и харизмой! Очень рекомендую!
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