Индивидуальная
Что хотел сказать художник? В МоМА - с искусствоведом
Погрузиться в мироощущение 20 века с помощью работ Ван Гога, Дали и Уорхола в самом сердце Нью-Йорка
Начало: В холле музея MoMA
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
от $200 за человека
Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Американское искусство в музее Уитни
Осмотреть работы Уорхола, Поллока и Ротко с искусствоведом - и понять уникальность коллекции
Начало: У музея Уитни
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $170 за человека
