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очень много и обо всем, она еще единственная кто смогла пошагово научить меня самой историю искусства. Анастасия безумно увлекательно рассказывает и знает где остановиться чтобы было не затруднительно даже ребенку. Мне кажется я до бесконечности мог бы говорить положительные вещи о своем опыте, так что просто берите. Большое спасибо, Анастасия!