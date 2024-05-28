Искусство и музеи – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 12 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Музей Метрополитен с искусствоведом
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Американское крыло музея «Метрополитен»
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только
Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников
Начало: В холле музея MoMA
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 5 чел.
Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
Сегодня в 16:30
10 июня в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Музей МоМА с искусствоведом
Индивидуальная
2.5 часа
Музей МоМА с искусствоведом
Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
Начало: в MoMA
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура
Начало: У музея Гуггенхайма
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Американское искусство в музее Уитни
Индивидуальная
3 часа
Американское искусство в музее Уитни
С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции
Начало: у музея Уитни
15 июля в 12:00
17 июля в 12:00
от $170 за всё до 5 чел.
По Новой галерее - с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
По Новой галерее - с гидом-искусствоведом
Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой»
Начало: у Новой галереи
15 июля в 12:00
18 июля в 12:00
$300 за всё до 3 чел.
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Индивидуальная
3 часа
Коллекция Фрика в Нью-Йорке: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир великих художников в компании опытного искусствоведа. Уникальная коллекция Генри Фрика ждет вас
Начало: У входа в музей
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
$300 за всё до 6 чел.
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Индивидуальная
3 часа
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    28 мая 2024
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
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    очень много и обо всем, она еще единственная кто смогла пошагово научить меня самой историю искусства. Анастасия безумно увлекательно рассказывает и знает где остановиться чтобы было не затруднительно даже ребенку. Мне кажется я до бесконечности мог бы говорить положительные вещи о своем опыте, так что просто берите. Большое спасибо, Анастасия!

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Музей Метрополитен с искусствоведом
    5 часов в музее пролетели незаметно😃 увлекательный и при этом структурированный рассказ истории искусства сквозь века🫶🏻 Спасибо Елене за ее профессионализм😎
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
    Просто невероятная экскурсия! Была с сыном 13 лет, который был просто в восторге(хотя никакого отношения к искусству не имеет). В конце сказал, что очень жалко, что экскурсия закончилась и удивился, что так быстро пролетело время. Анастасия, спасибо большое 💗
  • В
    Виталий
    5 мая 2024
    Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
    Было познавательно и интересно
  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Музей Метрополитен с искусствоведом
    Были на экскурсии 2 мая 2024 года. Нам безумно понравилось. Елена рассказывала интересные факты и особенности культур, приемов живописи и тд. Очень важно когда гид в музее делает это не скучно! Рекомендую
  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
    Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства Ольга - очень приятный собеседник.
  • T
    Tatiana
    1 апреля 2024
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Интересная эскурсия. Увлекательный рассказ. Очень обаятельный экскурсовод;
  • Р
    Роман
    30 января 2024
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Марина прекрасно разбирается в предмете и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает - Нью Йорк и его историю. Отдельная
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    благодарность за гибкость и оперативность реакции по поводу логистики тура. С удовольствием посещу другие ее туры в следующий приезд в Нью Йорк

  • S
    Stas
    25 декабря 2023
    Музей Метрополитен с искусствоведом
    Bilo klassno
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    1-го декабря 2023 года у нас была экскурсия по музею MET с Анастасией. Сразу скажу, что мы получили огромное удовольствие
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    и от музея, и, конечно же, от нашего гида. Анастасия - это превосходный специалист своего дела, грамотный, тонко чувствующий своего экскурсанта. За несколько дней до нашей встречи Анастасия прислала нам аудио о создании этого музея, что было немаловажно и познавательно. Вначале встречи она спросила как бы мы хотели построить нашу экскурсию, что посмотреть и чему уделить больше внимания. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, даже не представляю, что бы мы вынесли, если бы посетили музей самостоятельно. И самое интересное нас ждало в конце: несмотря на то, что время экскурсии подходило к концу, Анастасия предложила нам не упустить случай и посетить временную выставку работ Манет и Дега, привезённую из Парижа. При этом Анастасия комментировала работы художников в интерактивной форме, вовлекая нас, показывая нам различия в их манере письма. Было очень здорово! На прощание мы получили сувениры из музея, это было очень трогательно. Наша благодарность Анастасии за такую экскурсию безгранична! Рекомендуем всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Искусство и музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 74 ⭐ отзыва, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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