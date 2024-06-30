Изучите одну из самых значимых коллекций Древнего Египта в музее Метрополитен. Узнайте о технологиях мумификации, составе пирамид и брачных контрактах египтян. Встретьтесь с проклятой царицей и раскройте секреты дворцов фараонов.
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5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Вторая по значимости коллекция после Каирского музея
- 🏺 Узнайте о технологиях мумификации
- 🏛️ Посетите древние гробницы и саркофаги
- 👑 Встретьтесь с проклятой царицей
- 📚 Раскройте секреты дворцов фараонов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Гробницы и саркофаги
- Золото принцесс и младших жён
- Помещения жрецов и спальня фараона
- Египетский храм
- Разграбленные пирамиды
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древняя цивилизация вдоль великой реки
5000 лет, 30 династий и великая культура, подарившая миру математику и астрономию, первую письменность и календарь. Ещё древние греки называли страну — загадкой. Загадкой, которую нам предстоит разгадать!
Вы увидите:
- Гробницы и саркофаги
- Золото принцесс и младших жён
- Помещения жрецов и спальню фараона
- Удивительный египетский храм
- Разграбленные пирамиды
Вы узнаете:
- О семье фараона и интригах его спутниц
- Как зарождался культ захоронений
- В чём разница в скульптуре фараона и раба
- О жизни и смерти в Древнем Египте
- Как изготавливали мумии
А ещё вы познакомитесь с первым в мире архитектором, успокоите в танце богиню любви и многое другое!
Организационные детали
Билеты для 1-3 человек бесплатно. Входные билеты для 4-го и следующих участников оплачиваются дополнительно по льготной цене — $5 с человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.Задать вопрос
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