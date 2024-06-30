Изучите одну из самых значимых коллекций Древнего Египта в музее Метрополитен. Узнайте о технологиях мумификации, составе пирамид и брачных контрактах египтян. Встретьтесь с проклятой царицей и раскройте секреты дворцов фараонов.Погрузитесь

в мир древней цивилизации, узнав о гробницах, саркофагах, золоте принцесс и жён, помещениях жрецов и спальне фараона. В экскурсию включены рассказы о семье фараона, интригах жён, культе захоронений, различиях в скульптуре фараона и раба, а также о жизни и смерти в Древнем Египте. Познакомьтесь с первым архитектором и успокойте в танце богиню любви

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древняя цивилизация вдоль великой реки

5000 лет, 30 династий и великая культура, подарившая миру математику и астрономию, первую письменность и календарь. Ещё древние греки называли страну — загадкой. Загадкой, которую нам предстоит разгадать!

Вы увидите:

Гробницы и саркофаги

Золото принцесс и младших жён

Помещения жрецов и спальню фараона

Удивительный египетский храм

Разграбленные пирамиды

Вы узнаете:

О семье фараона и интригах его спутниц

Как зарождался культ захоронений

В чём разница в скульптуре фараона и раба

О жизни и смерти в Древнем Египте

Как изготавливали мумии

А ещё вы познакомитесь с первым в мире архитектором, успокоите в танце богиню любви и многое другое!

Организационные детали

Билеты для 1-3 человек бесплатно. Входные билеты для 4-го и следующих участников оплачиваются дополнительно по льготной цене — $5 с человека.