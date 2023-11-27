Музей МоМА с искусствоведом

Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры

МоМА открылся с лёгкой руки трех женщин вскоре после краха американской биржи. Но при этом выжил и по сей день служит окном в противоречивый художественный мир 20 века.

Гуляя по его залам, вы познакомитесь с историей развития искусства через призму войн, потрясений, научных открытий и внутренних проблем художников. Оцените работы Малевича, Кандинского, Шагала, Дали и не только!
Музей МоМА с искусствоведом
Музей МоМА с искусствоведом
Музей МоМА с искусствоведом
Музей МоМА с искусствоведом
Музей МоМА с искусствоведом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы сравните творчество художников в период Первой и Второй мировых войн. А также оцените взлет американского искусства во второй половине 20 века. Я помогу вам понять:

  • Почему «Звёздная ночь» Ван Гога — это новаторство в искусстве
  • Кто стоял у истоков магазина IKEA и как шедевры художников помогают дизайнерам
  • Так ли наивно творчество Шагала и как изобрели кинетическое искусство
  • Почему квадрат на полотне более правдив, чем портрет
  • Что такое сюрреализм и при чём тут муравьи

И многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: два человека — по льготной цене 5$, остальные за полную стоимость — 28$ взрослые, 20$ пенсионеры, 15$ студенты, дети до 16 лет бесплатно
  • Билет для гида покупать не нужно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в MoMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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