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невероятно интересно: живо и увлекательно.



MoMA — достаточно большой музей, и, конечно, охватить все работы за одно посещение невозможно. Мне особенно понравилось, что Елена выбрала для нас самые знаковые произведения — те, без которых невозможно представить историю современного искусства. Мы увидели Моне, Ван Гога, Пикассо, Малевича, Дали, Рене Магритта, Джексона Поллока, Барнета Ньюмана, Ротко. Отдельное впечатление произвела потрясающая «Коза» Пикассо — живая и неожиданная!



Всё было прекрасно организовано и продумано. Спасибо Елене за профессионализм, энтузиазм и атмосферу, которую она создаёт.

Обязательно, когда снова приеду в Нью-Йорк, захочу продолжить знакомство с MoMA именно с ней. 💛