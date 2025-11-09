МоМА открылся с лёгкой руки трех женщин вскоре после краха американской биржи. Но при этом выжил и по сей день служит окном в противоречивый художественный мир 20 века.
Гуляя по его залам, вы познакомитесь с историей развития искусства через призму войн, научных открытий и внутренних проблем художников. Оцените работы Малевича, Кандинского, Шагала, Ван Гога, Дали и не только!
Гуляя по его залам, вы познакомитесь с историей развития искусства через призму войн, научных открытий и внутренних проблем художников. Оцените работы Малевича, Кандинского, Шагала, Ван Гога, Дали и не только!
Описание экскурсии
Вы сравните творчество художников в период Первой и Второй мировых войн. А также оцените взлет американского искусства во второй половине 20 века. Я помогу вам понять:
- Почему «Звёздная ночь» Ван Гога — это новаторство в искусстве
- Кто стоял у истоков магазина IKEA и как шедевры художников помогают дизайнерам
- Так ли наивно творчество Шагала и как изобрели кинетическое искусство
- Почему квадрат на полотне более правдив, чем портрет
- Что такое сюрреализм и при чём тут муравьи
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: два человека — по льготной цене $5, остальные — за полную стоимость. Взрослые — $28, пенсионеры — $20, студенты — $15, дети до 16 лет бесплатно
- Билет для гида покупать не нужно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В MoMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Вчера у меня была экскурсия по MoMA – The Museum of Modern Art в Нью-Йорке с Еленой, и это было просто замечательно! ✨ Я прекрасно провела время — Елена рассказывает
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г
Елена профессионал своего дела, мы очень благодарны за такой чудесный день в Мома. Слушали с огромным удовольствием и уважением. Очень рекомендую!
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Елена, спасибо за проведенную экскурсию. удали много нового. познакомились с современным искусством Нью Йорка.
время пролетело незаметно.
время пролетело незаметно.
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О
Большое спасибо Елене, было очень познавательно!
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А
Очень понравилась экскурсия! Начиная с орг моментов - Елена сама написала, где, во сколько и пр. Качество экскурсии отличное. Структурированно, интересно, человеческим языком. В отличие от приглаженных академических экскурсий, похожих на лекции, когда через 15 мин становится невообразимо скучно, у Елены с шутками, историями. Но при этом для меня сложилась картина развития современного искусства, вехи, события. Однозначно рекомендую!
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Г
Великолепная экскурсия! Елена - настоящий профессионал, чувствуется, что за легкой и интересной подачей материала стоит большой труд и подготовка увлеченного своим делом специалиста. Очень рекомендуем. Сами планируем посетить другие музеи Нью-Йорка с Еленой в следующий приезд.
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