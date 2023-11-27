Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
МоМА открылся с лёгкой руки трех женщин вскоре после краха американской биржи. Но при этом выжил и по сей день служит окном в противоречивый художественный мир 20 века.
Гуляя по его залам, вы познакомитесь с историей развития искусства через призму войн, потрясений, научных открытий и внутренних проблем художников. Оцените работы Малевича, Кандинского, Шагала, Дали и не только!
Гуляя по его залам, вы познакомитесь с историей развития искусства через призму войн, потрясений, научных открытий и внутренних проблем художников. Оцените работы Малевича, Кандинского, Шагала, Дали и не только!
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Описание
Что вас ожидает
Вы сравните творчество художников в период Первой и Второй мировых войн. А также оцените взлет американского искусства во второй половине 20 века. Я помогу вам понять:
- Почему «Звёздная ночь» Ван Гога — это новаторство в искусстве
- Кто стоял у истоков магазина IKEA и как шедевры художников помогают дизайнерам
- Так ли наивно творчество Шагала и как изобрели кинетическое искусство
- Почему квадрат на полотне более правдив, чем портрет
- Что такое сюрреализм и при чём тут муравьи
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: два человека — по льготной цене 5$, остальные за полную стоимость — 28$ взрослые, 20$ пенсионеры, 15$ студенты, дети до 16 лет бесплатно
- Билет для гида покупать не нужно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в MoMA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Нью-Йорке
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.
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