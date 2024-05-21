1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только
Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников
Начало: В холле музея MoMA
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей МоМА с искусствоведом
Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
Начало: в MoMA
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура
Начало: У музея Гуггенхайма
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 мая 2024Просто невероятная экскурсия! Была с сыном 13 лет, который был просто в восторге(хотя никакого отношения к искусству не имеет). В конце сказал, что очень жалко, что экскурсия закончилась и удивился, что так быстро пролетело время. Анастасия, спасибо большое 💗
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Музей современного искусства»
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Сейчас в Нью-Йорке в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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